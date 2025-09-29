https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/moldovada-muhalefetten-parlamento-secim-sonuclarina-itiraz-secmen-yildirildi-1099753675.html
Moldova’da muhalefetten parlamento seçim sonuçlarına itiraz: ‘Seçmen yıldırıldı’
Moldova'da muhalefetin parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayacağını söyleyen Şor, seçim sonuçlarına ulusal ve uluslararası kurumlarda itiraz edeceklerini belirtti.
Moldova’da muhalefetteki Zafer Bloğu’nun lideri İlan Şor, Rus televizyonuna açıklamasında, iktidarın seçmenin yüzde 20’sini korkuttuğunu söyledi.Şor, “Dün olanlar seçimler değil, bir atamaydı. Evet, elbette tüm sonuçlara itiraz edeceğiz, bu açık. Seçim sonuçlarını tanımayacağız çünkü seçim yoktu. Bu bir atamaydı. Ayrıca, bazı partilerin yarıştan çıkarıldığı için seçimlere katılamağını da unutmamak gerek” ifadesini kullandı.Muhalefetin, ulusal ve uluslararası kurumlara başvuracağını söyleyen siyasetçi, “Zafer Bloğu, Moldova sakinlerine, önümüzdeki günlerde protesto eylemlerine katılma çağrısında bulunuyor” dedi.Muhalif lider, “Yüzde 10, 15, 20 oranında insan, sandığa gitmemesi için kasıtlı olarak yıldırıldı” diye kaydetti.Baskılar ve ihlaller gölgesindeki seçimlerMoldova Seçim Komisyonu’nun açıkladığı resmi sonuçlara göre, sandıkların yüzde 99,5’inden fazlası açıldığında Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun lideri olduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların yüzde 50,03’ünü aldı. Rusya yanlısı Vatansever Bloku yüzde 24,26’da kaldı.Moldova’daki parlamento seçimleri muhalefete yönelik benzeri görülmemiş bir baskı altında gerçekleşti.Ülkede 2 bin 200'den fazla sandık kuruldu. Yurtdışında kurulan toplam sandık sayış 301 olarak açıklanırken Rusya'da sadece 2, Transdinyester'de de sadece 12 sandık vardı.Seçim yarışı, Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun liderliğindeki PAS ve muhalefetteki Yurtsever Blok arasında yaşandı. Yurtsever Blok dört siyasi güçten oluşuyor:‘Moldova'nın Kalbi’ partisi, asılsız iddialarla sessizlik günü öncesinde seçim yarışının dışında bırakıldı. Moldova Merkez Seçim Komisyonu, gerekçe olarak, partinin faaliyetlerini 12 ay süreyle kısıtlayan bir mahkeme kararına işaret etti. Aynı gün, eski Yolsuzlukla Mücadele Savcısı Victoria Furtuna'nın ‘Büyük Moldova’ partisinin de seçimlere katılımı yasaklandı.Ayrıca Merkez Seçim Komisyonu, Temmuz ayında, İlan Şor liderliğindeki ‘Zafer’ Bloğu’nun başvurusunu “belgelerdeki usulsüzlükler ve seçim yasasına uyulmaması” gerekçesiyle reddetmişti.Aynı zamanda Moldova Merkez Seçim Komisyonu, uluslararası gözlemcilerin çalışmalarını kısıtlayarak aralarında Rusların da bulunduğu 30'dan fazla kuruluş ve 120 uzmanın katılımını reddetmişti.
