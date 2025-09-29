https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/adana-valiligi-duyurdu-kentin-imajini-bozan-dizi-ve-filmlere-cekim-yasagi-1099769652.html

Adana Valiliği duyurdu: Kentin imajını bozan dizi ve filmlere çekim yasağı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin olumsuz imajını düzeltmek amacıyla Adana’yı karalayan dizi ve filmlere artık müsaade edilmeyeceğini açıkladı. 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Adana Valiliği’nde gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, kentin olumsuz suç imajının düzeltilmesi için kapsamlı çalışmalar yapılacağını söyledi.Vali Köşger, Adana'yla ilgili olumsuz algının kısa sürede oluşmadığını belirterek, “Bu işler çok kısa sürede oluşmuş bir şey değil. Adana'yla ilgili maalesef o televizyon dizileriyle başlayan, belki daha öncesinde süre gelen bir durum var. Sosyal olaylar bir günde, beş günde oluşmadığı gibi, değiştirmek de çok kolay olmuyor” dedi.Adana halkının huzur, paylaşım ve kardeşlik ruhuyla birçok unsuru bir arada yaşayabilen nadir şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Vali Köşger, kentin hak etmediği bir imaja sahip olduğunu kaydetti.Vali, bu kapsamda Kültür Müdürlüğü’ne talimat verdiğini belirterek, “Adana’da bundan sonra Adana’nın imajını bozacak bir dizi ya da sinema filmi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Film ve dizi platformlarının doğal mekan olarak Adana’yı kullanarak karalamasına izin vermiyorum. Adana’nın imajını bozacak yapımlara bundan sonra müsaade yok” ifadelerini kullandı.

