Adana Seyhan'da çöpler sokağa taştı: Evlerde böcek çıkmaya başladı
Adana Seyhan'da çöpler sokağa taştı: Evlerde böcek çıkmaya başladı
20.08.2025
Adana'da konteynerlerin çevresine bırakılan çöp ve molozlar, yol ve kaldırımlara taştı.Seyhan ilçesi Pınar ve Gürselpaşa mahallelerinde sıcaklık 35 dereceyi bulunca atıklardan yayılan koku halkı rahatsız etti. Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, çöplerin zamanında toplanmadığını belirtti.Mahalle sakini Uğur Ayaz ise uzun süredir biriken çöp yığınlarının çevrenin ilaçlanmamasına yol açtığını belirterek, “Çöp birikintisi, kokusu ve konteynerlerin açık kalması gibi sorunlar yaşıyoruz. Bazen çöpler bir hafta bile alınmıyor. Evlerimizde böcek çıkmaya başladı” dedi.
Adana Seyhan'da çöpler sokağa taştı: Evlerde böcek çıkmaya başladı
Adana’nın Seyhan ilçesinde bazı sokaklarda biriken çöpler, sıcak havayla birleşince kötü kokuya neden olarak mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Bölge halkı çöp nedeniyle evlerinde böceklerin çıkmaya başladığını belirtti.
Adana'da konteynerlerin çevresine bırakılan çöp ve molozlar, yol ve kaldırımlara taştı.
Seyhan ilçesi Pınar ve Gürselpaşa mahallelerinde sıcaklık 35 dereceyi bulunca atıklardan yayılan koku halkı rahatsız etti. Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, çöplerin zamanında toplanmadığını belirtti.
Mahalle sakini Uğur Ayaz ise uzun süredir biriken çöp yığınlarının çevrenin ilaçlanmamasına yol açtığını belirterek, “Çöp birikintisi, kokusu ve konteynerlerin açık kalması gibi sorunlar yaşıyoruz. Bazen çöpler bir hafta bile alınmıyor. Evlerimizde böcek çıkmaya başladı” dedi.