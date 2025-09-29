ABD Kongresi’nde ‘kapanma’ korkusu: ‘Bu kez farklı olabilir’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/abd-kongresinde-kapanma-korkusu-bu-kez-farkli-olabilir-1099764745.html
Muhtemel hükümet kapanması, bugüne kadar yaşanan hiçbir federal fon kriziyle kıyaslanamayacak kadar büyük olabilir. Amerikan basınına göre bu bir ‘siyasi düello’ olacak. Kongre’yi bu sürece götüren olaylar ne?
ABD Kongresi salı gecesine kadar geçici bir finansman anlaşmasına varmazsa federal sistemin büyük bölümleri duracak. Binlerce işçi zorunlu izne çıkarılabilir. Ülkeyi 'işletmek için zorunlu olarak görevde olacaklar' ise maaş almadan çalışmaya devam edecek.Son 30 yılda, ABD, yakın seçim sonuçları, küçük ölçekli kongre çoğunlukları ve bölünmüş yönetimler nedeniyle hükümet kapanmaları daha sık yaşandı.Ancak, ABD basınına göre 'Trump döneminde her şey daha da sertleşiyor.'Önümüzdeki günler, 'Trump'ın tüm muhalefeti susturma kampanyasının, Demokratların Washington'daki tek kozları olan Senato'daki 60 oy kuralıyla yavaşlatılıp yavaşlatılamayacağını gösterecek.''Bu sefer farklı olabilir'Geçmişte kapanmalar borsayı fazla sarsmadı. Hatta 2018 kapanması sırasında yüzde 10 yükseldi.Ama bazı analistler bu kez farklı olabileceğini söylüyor. Amerikan basınına konuşan Truist Wealth yöneticisi Keith Lerner, kapanmaları 'kasırga ya da kar fırtınası' gibi tanımlıyor: Etkinlikleri kısa süreli, ardından hızla toparlanma gelir.Unlimited Funds'tan Bob Elliott ise, "Her zamanki oyun kitabına göre piyasa kapanmayı önemsemiyor. Ama bu sefer farklı olabilir" dedi.ABD'de son günlerde yaşananlarBu kapanma krizi, 'dizginlenemez olarak kabul edilen bir başkanın herhangi bir konuda yavaşlatılıp yavaşlatılamayacağına ya da durdurulup durdurulamayacağına dair bir test' olarak görülüyor. ABD'de Kongre'yi kapanma sürecine götüren krizler arasında son günlerle yaşanan bazıları şöyle:
ABD Kongresi salı gecesine kadar geçici bir finansman anlaşmasına varmazsa federal sistemin büyük bölümleri duracak. Binlerce işçi zorunlu izne çıkarılabilir. Ülkeyi ‘işletmek için zorunlu olarak görevde olacaklar' ise maaş almadan çalışmaya devam edecek.
Son 30 yılda, ABD, yakın seçim sonuçları, küçük ölçekli kongre çoğunlukları ve bölünmüş yönetimler nedeniyle hükümet kapanmaları daha sık yaşandı.
Ancak, ABD basınına göre 'Trump döneminde her şey daha da sertleşiyor.'
Önümüzdeki günler, ‘Trump’ın tüm muhalefeti susturma kampanyasının, Demokratların Washington’daki tek kozları olan Senato’daki 60 oy kuralıyla yavaşlatılıp yavaşlatılamayacağını gösterecek.’
‘Bu sefer farklı olabilir’
Geçmişte kapanmalar borsayı fazla sarsmadı. Hatta 2018 kapanması sırasında yüzde 10 yükseldi.
Ama bazı analistler bu kez farklı olabileceğini söylüyor. Amerikan basınına konuşan Truist Wealth yöneticisi Keith Lerner, kapanmaları ‘kasırga ya da kar fırtınası’ gibi tanımlıyor: Etkinlikleri kısa süreli, ardından hızla toparlanma gelir.
Unlimited Funds’tan Bob Elliott ise, “Her zamanki oyun kitabına göre piyasa kapanmayı önemsemiyor. Ama bu sefer farklı olabilir” dedi.
ABD’de son günlerde yaşananlar
Bu kapanma krizi, ‘dizginlenemez olarak kabul edilen bir başkanın herhangi bir konuda yavaşlatılıp yavaşlatılamayacağına ya da durdurulup durdurulamayacağına dair bir test’ olarak görülüyor. ABD’de Kongre’yi kapanma sürecine götüren krizler arasında son günlerle yaşanan bazıları şöyle:
Trump, Oregon’un Portland kentindeki göçmenlik operasyonlarının devamlılığı için asker gönderdi
ve karar oldukça fazla tepki çekti.
ABD Başkanı tarafından yeni atanan bir savcı, Trump’ın talebiyle eski FBI Direktörü James Comey’yi
suçladı.
Trump ayrıca Yüksek Mahkeme’den, nesiller boyunca yerleşmiş bir yasa olan doğuştan vatandaşlık hakkını
iptal etmesini istiyor. Bu hakkın kaybının binlerce ABD doğumlu insan için kaos ve belirsizlik yaratabileceği düşünülüyor.