Trump’tan ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 vergi

ABD Başkanı Trump, 'Film yapımı işimiz, diğer ülkeler tarafından tıpkı 'bebekten şeker çalınması gibi çalındı' diyerek, ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi getirdiğini açıkladı.
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı."Film yapımı işimiz, diğer ülkeler tarafından tıpkı bebekten şeker çalınması gibi çalındı. Özellikle zayıf ve yetersiz bir valiye sahip olan California ağır darbe aldı" diyen ABD Başkanı ekledi:Uygulama sürecini başlatma yetkisi vermiştiABD Başkanı Trump, mayıs ayında, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi vermişti.'Film endüstrimiz çok hızlı bir ölümle karşı karşıya'Trump'ın 5 Mayıs 2025'te Truth Social platformunda duyurduğu hamle, küresel sinema endüstrisinde geniş yer buldu."Amerikan film endüstrisi çok hızlı bir ölümle karşı karşıya" diyen Trump, bu hamlesini "Hollywood'u yeniden büyük yapmak" sloganıyla savundu.
16:24 29.09.2025 (güncellendi: 16:29 29.09.2025)
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
“Film yapımı işimiz, diğer ülkeler tarafından tıpkı bebekten şeker çalınması gibi çalındı. Özellikle zayıf ve yetersiz bir valiye sahip olan California ağır darbe aldı” diyen ABD Başkanı ekledi:
Bu uzun süredir süren ve bitmek bilmeyen sorunu çözmek için, Amerika Birleşik Devletleri dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağım. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Amerika’yı yeniden büyük yapalım.
Uygulama sürecini başlatma yetkisi vermişti
ABD Başkanı Trump, mayıs ayında, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi vermişti.
‘Film endüstrimiz çok hızlı bir ölümle karşı karşıya’
Trump'ın 5 Mayıs 2025'te Truth Social platformunda duyurduğu hamle, küresel sinema endüstrisinde geniş yer buldu.
"Amerikan film endüstrisi çok hızlı bir ölümle karşı karşıya" diyen Trump, bu hamlesini "Hollywood'u yeniden büyük yapmak" sloganıyla savundu.