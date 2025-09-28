https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/orbandan-zelenskiye-macaristani-taciz-etmeyi-birak-1099731497.html

Orban'dan Zelenskiy'e: Macaristan'ı taciz etmeyi bırak

Kiev tarafından yöneltilen suçlar karşısında sabrı taşan Orban, Zelenskiy'i buna bir son vermeye çağırdı. 28.09.2025

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar İHA'larının sınır ihlali yaptığını öne süren Vladimir Zelenskiy'den Budapeşte'yi taciz etmeyi bırakmasını istedi.Zelenskiy'in Macaristan'a ait İHA'ların Ukrayna sınırını ihlal ettiğini yönündeki iddialarına yanıt veren Orban, "Devlet Başkanı Zelenskiy, tüm saygımla söylüyorum, artık bizi taciz etmeyi bırak!" ifadelerini kullandı.Macaristan'ın NATO ve AB üyesi olduğuna dikkat çeken Orban, bu iki yapının desteği olmadan Ukrayna'nın çoktan dağılmış olacağının altını çizdi.26 Eylül Cuma günü Zelenskiy, keşif İHA'larının Macaristan sınırına yakın Ukrayna hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü. Zelenskiy, İHA'ların Macaristan'a ait olduğunu ve Ukrayna sınır bölgesinde keşif yapmış olabileceğini belirtmişti.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Zelenskiy'i 'Macaristan karşıtı takıntı' ile suçlayarak ve Kiev rejimi liderinin gerçekte var olmayan şeyleri gördüğünü vurgulamıştı.

