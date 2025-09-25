https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/rusya-disisleri-bakanligi-moskova-moldova-secimlerinde-objektif-sonuclar-bekliyor-1099670972.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova, Moldova seçimlerinde objektif sonuçlar bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova, Moldova seçimlerinde objektif sonuçlar bekliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Moldova’daki seçim sonuçlarının halkın iradesini objektif bir şekilde yansıtmasını beklediğini... 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova’nın Moldova’da yapılacak parlamento seçimlerinin sonuçlarının, halkın gerçek iradesini objektif bir şekilde yansıtmasını umduğunu ifade etti.Zaharova, “Moldova’daki seçim kampanyasını yakından takip ediyoruz. Yapılacak seçimlerin sonuçlarının halkın gerçek iradesini objektif bir şekilde yansıtacağını umuyoruz. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında yapıcı ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve geliştirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.Moldova’da muhalefete baskıMoldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvuruyor. Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, asılsız suçlamalarla tutuklanırken, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açılmıştı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışmıştı. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önermişti.Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapatmıştı.

