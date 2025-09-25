https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/rusya-disisleri-bakanligi-moskova-moldova-secimlerinde-objektif-sonuclar-bekliyor-1099670972.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova, Moldova seçimlerinde objektif sonuçlar bekliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova, Moldova seçimlerinde objektif sonuçlar bekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Moldova’daki seçim sonuçlarının halkın iradesini objektif bir şekilde yansıtmasını beklediğini... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T18:51+0300
2025-09-25T18:51+0300
2025-09-25T18:49+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
moldova
kişinev
rusya
moskova
yevgeniya gutsul
gagavuzya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova’nın Moldova’da yapılacak parlamento seçimlerinin sonuçlarının, halkın gerçek iradesini objektif bir şekilde yansıtmasını umduğunu ifade etti.Zaharova, “Moldova’daki seçim kampanyasını yakından takip ediyoruz. Yapılacak seçimlerin sonuçlarının halkın gerçek iradesini objektif bir şekilde yansıtacağını umuyoruz. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında yapıcı ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve geliştirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.Moldova’da muhalefete baskıMoldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvuruyor. Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, asılsız suçlamalarla tutuklanırken, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açılmıştı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışmıştı. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önermişti.Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/moldovali-muhalif-tauber-avrupa-ulkeye-sadece-yoksulluk-getirdi-1099649074.html
moldova
kişinev
rusya
moskova
gagavuzya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_84:0:713:472_1920x0_80_0_0_8d3746d5a9ed4a0e92d4a33f9a667cb1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moldova, kişinev, rusya, moskova, yevgeniya gutsul, gagavuzya
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moldova, kişinev, rusya, moskova, yevgeniya gutsul, gagavuzya
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova, Moldova seçimlerinde objektif sonuçlar bekliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Moldova’daki seçim sonuçlarının halkın iradesini objektif bir şekilde yansıtmasını beklediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova’nın Moldova’da yapılacak parlamento seçimlerinin sonuçlarının, halkın gerçek iradesini objektif bir şekilde yansıtmasını umduğunu ifade etti.
Zaharova, “Moldova’daki seçim kampanyasını yakından takip ediyoruz. Yapılacak seçimlerin sonuçlarının halkın gerçek iradesini objektif bir şekilde yansıtacağını umuyoruz. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında yapıcı ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve geliştirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Moldova’da muhalefete baskı
Moldova makamları, ülkedeki tüm muhalif gruplara karşı baskıcı önlemlere başvuruyor. Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, asılsız suçlamalarla tutuklanırken, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri gerekçesiyle Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve bir dizi muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açılmıştı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalışmıştı. İktidar partisi, adayların kayıt yaptırmalarını gerekçesiz olarak reddederek seçimlere katılmalarını engellemek için 'seçim yolsuzluğuyla mücadele' kisvesi altında bilgi ve güvenlik servisinin yetkilerinin genişletilmesini önermişti.
Moldova makamları, 2023 yılında ülkedeki siyasi olaylara iktidardan farklı bir bakış açısı getiren medya kuruluşlarıyla mücadele kapsamında 13 televizyon kanalı ve düzinelerce internet sitesini kapatmıştı.