Moldova'da muhalif lider Dodon’dan tüm partilere protestoya çıkma çağrısı
Moldova'da muhalif lider Dodon'dan tüm partilere protestoya çıkma çağrısı
28.09.2025
Eski Moldova Cumhurbaşkanı, muhalefetteki Vatansever bloğundan Sosyalist Partisi lideri İgor Dodon, tüm muhalefete 29 Eylül Pazartesi günü Moldova parlamentosunun önünde barışçıl protesto düzenlemeleri çağrısında bulundu. Aynı zamanda Dodon, provokasyon olasılığı bulunduğunu ve buna polisin de dahil olabileceğini ifade etti.Dodon daha önce seçim hilelerini protesto etmek ya da muhalefetin olası zaferini kutlamak için 29 Eylül pazartesi günü parlamento binası önünde bir miting düzenleyeceğini duyurmuştu. Moldova polisi ise planlanan protestolarda istikrarsızlaştırma girişimleri ve kargaşa ile ilgili bilgi edindiklerini ve protestoların organizatörlerinin sorumlu tutulacağını bildirmişti. Dodon, Sputnik'e açıklamasında yetkililerin protestolar öncesinde vatandaşları sindirmeye ve barışçıl gösterilere katılmaktan caydırmaya çalıştığını söylemiş, destekçilerinin her zaman barışçıl protestolar düzenlediğini vurgulamıştı.Seçim sandıklarının kapanmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Dodon, "Polise ve olası bir kargaşadan bahsedenlere cevap vermek istiyorum. Yasayı çiğnemeyin, siz anayasaya ve halka hizmet ediyorsunuz. İstikrarsızlığa izin vermeyeceğiz, biz bu tür senaryolara karşıyız, halkı korkutmayın ve kışkırtmayın. Provokasyonlar başkalarından, hatta polisten bile gelebilir" ifadelerini kullandı.
Moldova'da muhalif lider Dodon'dan tüm partilere protestoya çıkma çağrısı

22:01 28.09.2025
Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon
Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Eski Moldova Cumhurbaşkanı, Sosyalist Partisi lideri İgor Dodon, tüm muhalefet partilerine 29 Eylül Pazartesi günü Moldova parlamentosunun önünde barışçıl protesto düzenlemeleri çağrısında bulundu.
Eski Moldova Cumhurbaşkanı, muhalefetteki Vatansever bloğundan Sosyalist Partisi lideri İgor Dodon, tüm muhalefete 29 Eylül Pazartesi günü Moldova parlamentosunun önünde barışçıl protesto düzenlemeleri çağrısında bulundu.
Aynı zamanda Dodon, provokasyon olasılığı bulunduğunu ve buna polisin de dahil olabileceğini ifade etti.
Dodon daha önce seçim hilelerini protesto etmek ya da muhalefetin olası zaferini kutlamak için 29 Eylül pazartesi günü parlamento binası önünde bir miting düzenleyeceğini duyurmuştu. Moldova polisi ise planlanan protestolarda istikrarsızlaştırma girişimleri ve kargaşa ile ilgili bilgi edindiklerini ve protestoların organizatörlerinin sorumlu tutulacağını bildirmişti.
Dodon, Sputnik'e açıklamasında yetkililerin protestolar öncesinde vatandaşları sindirmeye ve barışçıl gösterilere katılmaktan caydırmaya çalıştığını söylemiş, destekçilerinin her zaman barışçıl protestolar düzenlediğini vurgulamıştı.
Seçim sandıklarının kapanmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Dodon, "Polise ve olası bir kargaşadan bahsedenlere cevap vermek istiyorum. Yasayı çiğnemeyin, siz anayasaya ve halka hizmet ediyorsunuz. İstikrarsızlığa izin vermeyeceğiz, biz bu tür senaryolara karşıyız, halkı korkutmayın ve kışkırtmayın. Provokasyonlar başkalarından, hatta polisten bile gelebilir" ifadelerini kullandı.
