Leonardo DiCaprio Türkiye açıklaması dikkat çekti
Leonardo DiCaprio Türkiye açıklaması dikkat çekti
Hollywood'un ünlü isimleri Leonardo DiCaprio ve Benicio Del Toro, "One Battle After Another" adlı yeni filmlerini tanıttı. DiCaprio, gelen soru üzerine bir çok...
“One Battle After Another” filminin tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü oyuncular Leonardo DiCaprio ve Benicio Del Toro, Hürriyet'ten Barbaros Tapan'ın sorularını yanıtladı. Tapan'ın sorularını yanıtlayan iki ünlü isim, Türkiye'yi ziyaret edeceklerini söyledi. Benicio Del Toro soruyu "Türkiye, benim 'gidilecek yerler' listemde var" derken Leonardo DiCaprio ise şu yanıtı verdi:
Leonardo DiCaprio Türkiye açıklaması dikkat çekti

Leonardo DiCaprio
Hollywood’un ünlü isimleri Leonardo DiCaprio ve Benicio Del Toro, “One Battle After Another” adlı yeni filmlerini tanıttı. DiCaprio, gelen soru üzerine bir çok arkadaşının Türkiye'ye geldiğini belirterek "Ben de bir gün mutlaka geleceğim" dedi.
One Battle After Another” filminin tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü oyuncular Leonardo DiCaprio ve Benicio Del Toro, Hürriyet'ten Barbaros Tapan'ın sorularını yanıtladı.
Tapan'ın sorularını yanıtlayan iki ünlü isim, Türkiye'yi ziyaret edeceklerini söyledi.
Benicio Del Toro soruyu "Türkiye, benim 'gidilecek yerler' listemde var" derken Leonardo DiCaprio ise şu yanıtı verdi:
"Benim de. Benim listemde de var. Hatta birçok arkadaşım yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret etti ve inanılmaz vakit geçirdiklerini söylediler. Ben de bir gün mutlaka geleceğim."
