https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/leonardo-dicaprio-turkiye-aciklamasi-dikkat-cekti-1099728606.html
Leonardo DiCaprio Türkiye açıklaması dikkat çekti
Leonardo DiCaprio Türkiye açıklaması dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Hollywood’un ünlü isimleri Leonardo DiCaprio ve Benicio Del Toro, “One Battle After Another” adlı yeni filmlerini tanıttı. DiCaprio, gelen soru üzerine bir çok... 28.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-28T11:04+0300
2025-09-28T11:04+0300
2025-09-28T11:04+0300
yaşam
leonardo dicaprio
türkiye
hollywood
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060674140_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2f7c0a1cc10c32b221d34dfed49971e0.jpg
“One Battle After Another” filminin tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü oyuncular Leonardo DiCaprio ve Benicio Del Toro, Hürriyet'ten Barbaros Tapan'ın sorularını yanıtladı. Tapan'ın sorularını yanıtlayan iki ünlü isim, Türkiye'yi ziyaret edeceklerini söyledi. Benicio Del Toro soruyu "Türkiye, benim 'gidilecek yerler' listemde var" derken Leonardo DiCaprio ise şu yanıtı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/unlu-sarkici-ebru-gundes-15-yillik-evliligini-bitirme-karari-almisti-bosanma-davasi-bugun-gorulecek-1099685447.html
hollywood
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060674140_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d78bcb8173acd8fc768972f7f8c5f9aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
leonardo dicaprio, türkiye, hollywood
leonardo dicaprio, türkiye, hollywood
Leonardo DiCaprio Türkiye açıklaması dikkat çekti
Hollywood’un ünlü isimleri Leonardo DiCaprio ve Benicio Del Toro, “One Battle After Another” adlı yeni filmlerini tanıttı. DiCaprio, gelen soru üzerine bir çok arkadaşının Türkiye'ye geldiğini belirterek "Ben de bir gün mutlaka geleceğim" dedi.
“One Battle After Another” filminin tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü oyuncular Leonardo DiCaprio ve Benicio Del Toro, Hürriyet'ten Barbaros Tapan'ın sorularını yanıtladı.
Tapan'ın sorularını yanıtlayan iki ünlü isim, Türkiye'yi ziyaret edeceklerini söyledi.
Benicio Del Toro soruyu "Türkiye, benim 'gidilecek yerler' listemde var" derken Leonardo DiCaprio ise şu yanıtı verdi:
"Benim de. Benim listemde de var. Hatta birçok arkadaşım yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret etti ve inanılmaz vakit geçirdiklerini söylediler. Ben de bir gün mutlaka geleceğim."