Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 1.5 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştı: Boşanma davası bugün görülecek

Dubai'de 2024 şubat ayında evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir'le evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına yurt dışında olduğu için Gündeş katılmayacak.Şarkıcı Ebru Gündeş dün sosyal medyasından yaptığı açıklamada, iş insanı Murat Özdemir ile evliliğini bitirdiğini belirtmişti. Gündeş fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılma kararı aldıklarını belirtirken, "Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür" ifadelerini kullanmıştı. Yurt dışında olduğu için katılmayacakEbru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanma işlemi bugün gerçekleşecek. Habertürk'ün haberine göre, Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına yurt dışında olduğu için Gündeş katılmayacak. Anlaşmalı boşanma davası olduğu için boşanma tarafların avukatları tarafından gerçekleştirebilecek.
