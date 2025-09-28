https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/kandilli-buyuklugunu-acikladi-balikesir-sindirgida-deprem-1099729742.html

Kandilli büyüklüğünü açıkladı: Balıkesir, Sındırgı'da deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 11:20'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin... 28.09.2025, Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken sarsıntı saat 11:20'de meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. AFAD verilerine göre deprem yerin 12.13 km altında meydana geldi.

SON HABERLER

