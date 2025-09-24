Türkiye
2025-09-24T01:36+0300
2025-09-24T01:50+0300
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiği bilgisini paylaştı. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Saat 01.27'de yaşanan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi ise büyüklük olarak 4.7 derinlik olaraksa 11.2 kilometre belirlemesini yaptı.Sındırgı'da 22 Eylül saat 00.05'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam etti.10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ise çok sayıda artçı sarsıntı ve yeni depremler kayıtlara geçti.
sındırgı
tr_TR
Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

01:36 24.09.2025 (güncellendi: 01:50 24.09.2025)
© AA / Ömer Faruk YalçınBalıkesir'in Sındırgı ilçesi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© AA / Ömer Faruk Yalçın
Abone ol
AFAD, saat 01.27'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiği bilgisini paylaştı. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 01.27'de yaşanan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi ise büyüklük olarak 4.7 derinlik olaraksa 11.2 kilometre belirlemesini yaptı.
Sındırgı'da 22 Eylül saat 00.05'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam etti.
10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ise çok sayıda artçı sarsıntı ve yeni depremler kayıtlara geçti.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Balıkesir depremlerine ilişkin uyarı: 'Klasik fay depremleri değil'
Dün, 06:52
