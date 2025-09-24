https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/sindirgida-45-buyuklugunde-deprem--1099621259.html
Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 01.27'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi... 24.09.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiği bilgisini paylaştı. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Saat 01.27'de yaşanan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi ise büyüklük olarak 4.7 derinlik olaraksa 11.2 kilometre belirlemesini yaptı.Sındırgı'da 22 Eylül saat 00.05'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam etti.10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ise çok sayıda artçı sarsıntı ve yeni depremler kayıtlara geçti.
sındırgı
01:36 24.09.2025 (güncellendi: 01:50 24.09.2025)
AFAD, saat 01.27'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiği bilgisini paylaştı. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 01.27'de yaşanan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi ise büyüklük olarak 4.7 derinlik olaraksa 11.2 kilometre belirlemesini yaptı.
Sındırgı'da 22 Eylül saat 00.05'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam etti.
10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ise çok sayıda artçı sarsıntı ve yeni depremler kayıtlara geçti.