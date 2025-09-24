https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/sindirgida-45-buyuklugunde-deprem--1099621259.html

Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 01.27'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiği bilgisini paylaştı. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Saat 01.27'de yaşanan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi ise büyüklük olarak 4.7 derinlik olaraksa 11.2 kilometre belirlemesini yaptı.Sındırgı'da 22 Eylül saat 00.05'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam etti.10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ise çok sayıda artçı sarsıntı ve yeni depremler kayıtlara geçti.

