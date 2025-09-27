https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/lavrov-brics-disisleri-bakanlari-toplantisinda-konustu-1099709075.html
Lavrov, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısında konuştu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS ülkelerinin başlattığı girişimleri hayata geçirmenin önemine vurgu yaptı. 27.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu’nun 80. yıldönümü yüksek düzeyli haftası kapsamında düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında, Rusya ve Brezilya’nın başkanlıkları sırasında başlatılan girişimlerin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, toplantıda 80. BM Genel Kurulu gündemi dahil olmak üzere, çok sayıda güncel uluslararası konu hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Bakanlar, barış ve güvenliğin korunması, gelişmekte olan ülkelerin temsilini artırmak için küresel yönetim sisteminin reforme edilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya destek gibi konuları görüştü. BRICS ülkelerinin, çok taraflılığa ve uluslararası hukuka dayalı, BM’nin merkezi rol oynadığı daha adil bir dünya düzeni oluşturma hedefiyle uluslararası platformlarda koordinasyonu artırma kararlılığı teyit edildi.Açıklamada, “Lavrov, Rusya ve Brezilya başkanlıkları döneminde başlatılan yeni yatırım platformu, BRICS sınır ötesi ödeme girişimi, depozito-takas altyapısı, reasürans mekanizması ve BRICS tahıl borsası gibi girişimlerin ortaklaşa pratik olarak uygulanmasının önemine dikkat çekti” denildi.
