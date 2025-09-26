Türkiye
Lavrov, Hint mevkidaşı Jaishankar ile görüştü
Lavrov, Hint mevkidaşı Jaishankar ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşme gerçekleştirdi. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.Görüşme başlamadan önce bakanlar birbirlerini samimi bir şekilde selamladı, ardından görüşme basın mensuplarına kapalı formatta devam etti.Lavrov cuma günü BM'de ayrıca, St. Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkaew, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Raşad El-Alimi ile de bir araya geldi.
