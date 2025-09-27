https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/istanbul-valiliginden-aciklama-fatihte-mustehcen-goruntu-skandali-sonrasi-isletme-kapatildi-1099712898.html
İstanbul Valiliği'nden açıklama: Müstehcen görüntü skandalı sonrası işletme kapatıldı, bir kişi gözaltında
İstanbul Valiliği, sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntülerle gündeme gelen Fatih'teki işletmeyle ilgili açıklama yaptı. Görüntülerde yer alan H.Ç... 27.09.2025
İstanbul Valiliği, sosyal medya platformlarında “Marmaris’teki görüntüler İstanbul’a sıçradı” başlığıyla paylaşılan videolar üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu. Yapılan araştırmada, görüntülerin Fatih Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi’nde faaliyet gösteren bir işletmeye ait olduğu belirlendi.Şüpheli gözaltına alındıAçıklamada, videolarda yer alan H.Ç.’nin, cumhuriyet savcısının talimatıyla “müstehcenlik” suçundan gözaltına alındığı bildirildi.İşletmeye para cezası ve kapatma kararıİşletmede yapılan denetimlerde, nargile sunumu ve açık alkol satışı yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine mekana toplam 120 bin 482 lira idari para cezası kesildi.Valilik açıklamasında, söz konusu işletmenin daha önce de Fatih Belediyesi zabıtası tarafından amaç dışı faaliyet gerekçesiyle 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı hatırlatıldı.Ruhsat iptal edildi, işletme kapatıldıAynı işletmenin üçüncü kez ruhsat hilafına faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi üzerine, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 26 Eylül tarihli onayla iptal edildi. Mekan, aynı gün saat 19.05 itibarıyla faaliyetten men edildi.
