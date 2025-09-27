https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/babatak-sebekesinin-yontemi-aciga-cikti-cinli-kemal-sifresi-kullanilmis-1099711957.html
'BABATAK' şebekesinin yöntemi açığa çıktı: 'Çinli Kemal' şifresi kullanılmış
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yabancı uyrukluların usulsüz ekspertiz raporları ile vatandaşlık aldığı belirlendi. Suç örgütünün, özellikle Çin ve İran uyruklulara yönelik kurduğu sistemle 451 kişiden 50’şer bin dolar aldığı, aileleriyle birlikte toplamda 1198 kişiye Türk vatandaşlığı sağlandığı tespit edildi.Devlete milyonlarca dolar kaybettirdilerMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, devletin kasasına girmesi gereken 181 milyon 200 bin dolar örgüt üyelerinin cebine gitti. Şüpheliler arasında 1 örgüt elebaşı, 2 yönetici, 46 üye ve 82 gayrimenkul uzmanı bulunuyor.19 ilde eş zamanlı operasyonOperasyonlarda 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 116’sı yakalandı. Şebekenin, sosyal medyada “Ev almadan vatandaş olun” başlığıyla açılan sahte vatandaşlık büroları üzerinden müşteri topladığı belirlendi.Üç farklı yöntem kullandılarPolis soruşturmasına göre örgüt, usulsüz vatandaşlık için üç yöntem izledi:‘Çinli Kemal’ şifresiSabah'ın haberine göre, örgütün en dikkat çeken detaylarından biri ise “Çinli Kemal” kodu oldu. Çin vatandaşı Wenbo Zhang’ın, 2020’de Türk vatandaşı olduktan sonra adını Kemal Can olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Şebeke, Çin uyruklu başvuruları bu kod adıyla sisteme dahil etti. “Çinli Kemal” de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.Şirketlere kayyum atandıSoruşturma kapsamında örgütle bağlantılı en az 10 şirket tespit edildi. Bu şirketlerden 5’ine TMSF tarafından kayyum atandı. Polis, şebekenin para trafiği ve bağlantılarını araştırmayı sürdürüyor.
