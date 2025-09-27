https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/ermenistan-basbakani-pasinyan-zengezur-koridoru-adinda-topraklarimiza-yonelik-iddialar-goruyoruz-1099722816.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 'Zengezur Koridoru' adında topraklarımıza yönelik iddialar görüyoruz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 'Zengezur Koridoru' adında topraklarımıza yönelik iddialar görüyoruz

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumunda yaptığı konuşmasında, 'Zengezur Koridoru' adının Ermenistan'a yönelik toprak iddiası... 27.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-27T22:10+0300

2025-09-27T22:10+0300

2025-09-27T22:10+0300

poli̇ti̇ka

ermenistan

washington

azerbaycan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

nikol paşinyan

zengezur koridoru

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097752814_0:10:1157:661_1920x0_80_0_0_0550afeac28ac4afae03faebafef9702.png

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası' (TRIPP) altyapı projesinin çerçevesini belirlemek üzere Washington ile çalışacaklarını dile getirdi.BM Genel Kurulu’nda konuşan Paşinyan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yer adı olarak kullandığı sözde Zengezur Koridoru ise müzakere gündeminde hiç olmadı ve Ermenistan’a yönelik toprak iddiası niteliği taşıyor" dedi.“Ermenistan, ABD ile ‘Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası’ (TRIPP) iletişim projesinin çerçevesini belirlemek için birlikte çalışacak. Bu hedefe en kısa sürede ulaşmak için tüm amaçlarımızı samimiyetle gerçekleştirmeye kararlıyız” diyen Paşinyan, TRIPP altyapı projesinin Ermenistan topraklarında hayata geçireleceğini belirterek iş modelinin ABD ile Ermenistan arasında ikili olarak belirleneceğini belirtti. Paşinyan, TRIPP projesi tartışılırken barışa katkı sağlayacak meşru ve uyumlu bir dil kullanılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Paşinyan, şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trump-pasinyan-ve-aliyev-ile-baris-anlasmasi-icin-gorusecek-zengezur-koridoru-trumpin-adini-alacak-1098457294.html

ermenistan

washington

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, washington, azerbaycan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, zengezur koridoru