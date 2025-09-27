Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 'Zengezur Koridoru' adında topraklarımıza yönelik iddialar görüyoruz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/ermenistan-basbakani-pasinyan-zengezur-koridoru-adinda-topraklarimiza-yonelik-iddialar-goruyoruz-1099722816.html
27.09.2025
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası' (TRIPP) altyapı projesinin çerçevesini belirlemek üzere Washington ile çalışacaklarını dile getirdi.BM Genel Kurulu’nda konuşan Paşinyan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yer adı olarak kullandığı sözde Zengezur Koridoru ise müzakere gündeminde hiç olmadı ve Ermenistan’a yönelik toprak iddiası niteliği taşıyor" dedi.“Ermenistan, ABD ile ‘Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası’ (TRIPP) iletişim projesinin çerçevesini belirlemek için birlikte çalışacak. Bu hedefe en kısa sürede ulaşmak için tüm amaçlarımızı samimiyetle gerçekleştirmeye kararlıyız” diyen Paşinyan, TRIPP altyapı projesinin Ermenistan topraklarında hayata geçireleceğini belirterek iş modelinin ABD ile Ermenistan arasında ikili olarak belirleneceğini belirtti. Paşinyan, TRIPP projesi tartışılırken barışa katkı sağlayacak meşru ve uyumlu bir dil kullanılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Paşinyan, şu cümleleri kaydetti:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası' (TRIPP) altyapı projesinin çerçevesini belirlemek üzere Washington ile çalışacaklarını dile getirdi.
BM Genel Kurulu’nda konuşan Paşinyan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yer adı olarak kullandığı sözde Zengezur Koridoru ise müzakere gündeminde hiç olmadı ve Ermenistan’a yönelik toprak iddiası niteliği taşıyor" dedi.
“Ermenistan, ABD ile ‘Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası’ (TRIPP) iletişim projesinin çerçevesini belirlemek için birlikte çalışacak. Bu hedefe en kısa sürede ulaşmak için tüm amaçlarımızı samimiyetle gerçekleştirmeye kararlıyız” diyen Paşinyan, TRIPP altyapı projesinin Ermenistan topraklarında hayata geçireleceğini belirterek iş modelinin ABD ile Ermenistan arasında ikili olarak belirleneceğini belirtti.
Paşinyan, TRIPP projesi tartışılırken barışa katkı sağlayacak meşru ve uyumlu bir dil kullanılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Paşinyan, şu cümleleri kaydetti:
Washington Bildirgesi’ni imzaladığımız Azerbaycan Cumhurbaşkanı, defalarca bu kürsüden de olmak üzere ‘Zengezur Koridoru’ ifadesini kullandı. Ne Washington’da üzerinde anlaşılan belgelerde ne de Ermenistan-Azerbaycan müzakerelerinde ya da belgelerinde böyle bir ifade yok. Sanırım Azerbaycanlı meslektaşım, bu ifadeyi kullanırken ne demek istediğini netleştirmeli çünkü Ermeni gerçekliğinde bu ifade Ermenistan’a yönelik toprak iddiası olarak algılanıyor ve çatışmalı bir anlatımla ilişkilendiriliyor.