https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trump-pasinyan-ve-aliyev-ile-baris-anlasmasi-icin-gorusecek-zengezur-koridoru-trumpin-adini-alacak-1098457294.html
Trump, Paşinyan ve Aliyev ile 'barış anlaşması' için görüşecek: 'Zengezur Koridoru, Trump'ın adını alacak'
Trump, Paşinyan ve Aliyev ile 'barış anlaşması' için görüşecek: 'Zengezur Koridoru, Trump'ın adını alacak'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Beyaz Saray'da "barış anlaşmasına" imza atacaklarını... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T20:45+0300
2025-08-08T20:45+0300
2025-08-08T20:45+0300
dünya
ermenistan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
donald trump
i̇lham aliyev
azerbaycan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316563_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_0d582317133b8bfc03ba85b4d50586b7.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Beyaz Saray’da ağırlamaktan onur duyacağını belirtti.Trump, açıklamasında, "Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tarihi bir barış zirvesi için ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yarın, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray'da resmi barış anlaşması imza törenine katılacaklar." ifadelerini kullandı.Söz konusu iki ülkenin uzun yıllardır savaştığını, kendi yönetiminin de bu çatışmayı durdurmak için aylardır uğraştığını belirten Trump, "savaşı kendisinin durdurduğunu" savundu."Ermenistan ve Azerbaycan'ın büyük halkları için doğru olanı yapan bu cesur liderlerle gurur duyuyorum. Bu, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihi bir gün olacak." değerlendirmesini yapan Trump, ayrıca her iki ülkeyle de ayrı ayrı ekonomik anlaşmalar imzalayacaklarını açıklamasına ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/lukasenko-putin-trump-ve-zelenskiyi-minskte-bulusturmaya-haziriz-1098451039.html
ermenistan
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316563_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a7daf729d66a27c6e5bd3d8e2ff94823.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, donald trump, i̇lham aliyev, azerbaycan
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, donald trump, i̇lham aliyev, azerbaycan
Trump, Paşinyan ve Aliyev ile 'barış anlaşması' için görüşecek: 'Zengezur Koridoru, Trump'ın adını alacak'
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Beyaz Saray'da "barış anlaşmasına" imza atacaklarını duyurdu. Koridorun adı “Trump Uluslararası Barış ve Refah Güzergahı” olacak.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Beyaz Saray’da ağırlamaktan onur duyacağını belirtti.
Trump, açıklamasında, "Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tarihi bir barış zirvesi için ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yarın, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray'da resmi barış anlaşması imza törenine katılacaklar." ifadelerini kullandı.
Söz konusu iki ülkenin uzun yıllardır savaştığını, kendi yönetiminin de bu çatışmayı durdurmak için aylardır uğraştığını belirten Trump, "savaşı kendisinin durdurduğunu" savundu.
"Ermenistan ve Azerbaycan'ın büyük halkları için doğru olanı yapan bu cesur liderlerle gurur duyuyorum. Bu, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihi bir gün olacak." değerlendirmesini yapan Trump, ayrıca her iki ülkeyle de ayrı ayrı ekonomik anlaşmalar imzalayacaklarını açıklamasına ekledi.