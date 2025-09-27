Döner savaşında yeni adım: Kapsayıcı başvuru geliyor
09:59 27.09.2025 (güncellendi: 10:02 27.09.2025)
© FotoğrafDöner
© Fotoğraf
Abone ol
Türk dönerinin Avrupa Birliği’nde tescili için yapılan başvuru geri çekildi. Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Başkanı Muhammet Nezif Emek, “Başvuru dönerin tarifini kısıtlıyordu. Herkesi kapsayan, Türk dönerinin şanını yücelten en doğru başvuruyu yapacağız” dedi.
Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), Türk dönerinin Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye’deki standartlara göre üretilmesi için 2022’de yaptığı başvuruyu geri çekti.
Başvurunun, dönerin tarifini fazla daraltması nedeniyle tepki topladığını belirten UDOFED Başkanı Muhammet Nezif Emek, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, “İçimize sinmeyen bir başvuru sürecini sonlandırmak istemedik. Bu yüzden başvuruyu geri çektik” dedi.
'Yeni başvuru herkesi kapsayacak'
Başvurunun; hangi etin, hangi yöntemle kullanılacağı, kesim kalınlığı ve pişirme şekli gibi detaylı tarifler içerdiğini belirten Emek, bunun Avrupa’daki döner üreticileri için kısıtlama algısı yarattığını söyledi.
Emek, “Türk dönerinin şanını yücelten, herkesi kapsayan yeni bir başvuru yapacağız. Dönerin içeriğini kısıtlamak değil, pişirilmesi ve sunumunda standart belirlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
'Döner Türk mutfağının bir parçası'
UDOFED Başkanı Emek, dönerin köklü tarihine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
“Derdimiz; 1000 yıldan fazladır bu topraklarda yenen dönerin Türklere ait olduğunun onaylanması. Döneri kimse bizden alamaz. Biz dünyanın her yerinde döner ismiyle devam etmesinin derdindeyiz.”
“Derdimiz; 1000 yıldan fazladır bu topraklarda yenen dönerin Türklere ait olduğunun onaylanması. Döneri kimse bizden alamaz. Biz dünyanın her yerinde döner ismiyle devam etmesinin derdindeyiz.”
Emek ayrıca, dönerin Avrupa’da yayılmasında gurbetçi Türklerin büyük katkısı olduğunu belirterek, “Bunu takdir ediyoruz ama dönerin Türklere ait olduğu gerçeği değişmez” dedi.
Başvurudaki detaylar nedeniyle Avrupa’daki dönerciler, “ticaretimiz kısıtlanacak” endişesi yaşadı. Emek, “Federasyon yapılanı zamanında iyi anlatamadı, yanıltıcı haberler çıktı. Bu da sürece zarar verdi. Yeni başvuruda Avrupa’daki dönercileri de sürece dahil edeceğiz” dedi.
Alman basınında geniş yankı
Türkiye’nin başvuruyu geri çekmesi, Alman medyasında büyük yankı uyandırdı. Bild gazetesi, haberi “Türkiye Almanya ile döner kavgasından vazgeçti” başlığıyla verdi.
Gazetede, “Kavga, Şili sosundan daha acıydı ve 3 yıl sürdü” ifadesi yer aldı. Haberde, Türkiye’nin başvurusunun Almanya’da sevilen farklı döner çeşitlerini yasaklayacağı endişesine yol açtığı, ancak artık bu riskin ortadan kalktığı belirtildi.
Gazetede, “Kavga, Şili sosundan daha acıydı ve 3 yıl sürdü” ifadesi yer aldı. Haberde, Türkiye’nin başvurusunun Almanya’da sevilen farklı döner çeşitlerini yasaklayacağı endişesine yol açtığı, ancak artık bu riskin ortadan kalktığı belirtildi.