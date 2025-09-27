https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/doner-savasinda-yeni-adim-kapsayici-basvuru-geliyor-1099710348.html

Döner savaşında yeni adım: Kapsayıcı başvuru geliyor

Döner savaşında yeni adım: Kapsayıcı başvuru geliyor

Sputnik Türkiye

Türk dönerinin Avrupa Birliği’nde tescili için yapılan başvuru geri çekildi. Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Başkanı Muhammet Nezif Emek, “Başvuru... 27.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-27T09:59+0300

2025-09-27T09:59+0300

2025-09-27T10:02+0300

türki̇ye

döner

avrupa birliği

almanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1b/1099710672_0:400:853:880_1920x0_80_0_0_97184db80c6f5d48fc4bf9cd83fbdb37.jpg

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), Türk dönerinin Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye’deki standartlara göre üretilmesi için 2022’de yaptığı başvuruyu geri çekti.Başvurunun, dönerin tarifini fazla daraltması nedeniyle tepki topladığını belirten UDOFED Başkanı Muhammet Nezif Emek, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, “İçimize sinmeyen bir başvuru sürecini sonlandırmak istemedik. Bu yüzden başvuruyu geri çektik” dedi.'Yeni başvuru herkesi kapsayacak'Başvurunun; hangi etin, hangi yöntemle kullanılacağı, kesim kalınlığı ve pişirme şekli gibi detaylı tarifler içerdiğini belirten Emek, bunun Avrupa’daki döner üreticileri için kısıtlama algısı yarattığını söyledi.Emek, “Türk dönerinin şanını yücelten, herkesi kapsayan yeni bir başvuru yapacağız. Dönerin içeriğini kısıtlamak değil, pişirilmesi ve sunumunda standart belirlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.'Döner Türk mutfağının bir parçası'UDOFED Başkanı Emek, dönerin köklü tarihine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:“Derdimiz; 1000 yıldan fazladır bu topraklarda yenen dönerin Türklere ait olduğunun onaylanması. Döneri kimse bizden alamaz. Biz dünyanın her yerinde döner ismiyle devam etmesinin derdindeyiz.”Emek ayrıca, dönerin Avrupa’da yayılmasında gurbetçi Türklerin büyük katkısı olduğunu belirterek, “Bunu takdir ediyoruz ama dönerin Türklere ait olduğu gerçeği değişmez” dedi.Başvurudaki detaylar nedeniyle Avrupa’daki dönerciler, “ticaretimiz kısıtlanacak” endişesi yaşadı. Emek, “Federasyon yapılanı zamanında iyi anlatamadı, yanıltıcı haberler çıktı. Bu da sürece zarar verdi. Yeni başvuruda Avrupa’daki dönercileri de sürece dahil edeceğiz” dedi.Alman basınında geniş yankıTürkiye’nin başvuruyu geri çekmesi, Alman medyasında büyük yankı uyandırdı. Bild gazetesi, haberi “Türkiye Almanya ile döner kavgasından vazgeçti” başlığıyla verdi.Gazetede, “Kavga, Şili sosundan daha acıydı ve 3 yıl sürdü” ifadesi yer aldı. Haberde, Türkiye’nin başvurusunun Almanya’da sevilen farklı döner çeşitlerini yasaklayacağı endişesine yol açtığı, ancak artık bu riskin ortadan kalktığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/doner-savaslarinda-turkiyeye-kotu-haber-tescil-basvurusu-reddedildi-1099597492.html

türki̇ye

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

döner, avrupa birliği, almanya