https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/doner-savaslarinda-turkiyeye-kotu-haber-tescil-basvurusu-reddedildi-1099597492.html
Türkiye, Avrupa'daki 'döner savaşı'nı kaybetti: Tescil başvurusu reddedildi
Türkiye, Avrupa'daki 'döner savaşı'nı kaybetti: Tescil başvurusu reddedildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin AB'ye yaptığı 'Türk usulü döner' tescil başvurusu reddedildi. Almanya'da ise CSU lideri Markus Söder’in partisi, dönerin bir çeşidini 'Söner'... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T13:24+0300
2025-09-23T13:24+0300
2025-09-23T13:33+0300
ekonomi̇
almanya
belçika
türkiye
döner
avrupa birliği
döner kebap
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/10/1062373712_0:28:1920:1108_1920x0_80_0_0_26be2757ea167c9d785d407a394a35c7.jpg
Avrupa'da bir süredir süren 'döner savaşları'nda karar çıktı. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı “Türk usulü döner” tescil başvurusu, Almanya’nın öncülük ettiği itirazlar nedeniyle reddedildiTürk usulü döner olarak tescillensin talebiAvrupa'da geleneksel yöntemlere uymadan üretilen dönerlerin 'döner kebap' adıyla satılmasını engellemek için Türk Döner Üreticileri Derneği, Avrupa Birliği'ne 'Türk usulü döner' tescil başvurusu yapmıştı. Dünya'nın haberine göre, başvuruda, dönerin yalnızca Türk usulü üretim yöntemlerine uygun olan versiyonlarının bu isimle satılması hedefleniyordu. Ama başvuru Almanya başta olmak üzere Avusturya, Belçika ve Hollanda’nın da katıldığı itirazlar nedeniyle reddedildi. Almanya 'Söner' ismini tescil ettirdiRet kararının ardından Almanya’da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU lideri Markus Söder’in partisi, dönerin bir çeşidini 'Söner' adıyla tescil ettirdi. Böylece, Türk dönerinin karşısına resmen Alman markalı bir alternatif çıkmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/turkiye-ile-almanya-arasinda-doner-krizi-goethe-universitesi-referans-alinsin-1091215767.html
almanya
belçika
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/10/1062373712_79:0:1787:1281_1920x0_80_0_0_0bdf722dae1ad91d54a4f10c1b6e0a5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, belçika, türkiye, döner, avrupa birliği, döner kebap
almanya, belçika, türkiye, döner, avrupa birliği, döner kebap
Türkiye, Avrupa'daki 'döner savaşı'nı kaybetti: Tescil başvurusu reddedildi
13:24 23.09.2025 (güncellendi: 13:33 23.09.2025)
Türkiye'nin AB'ye yaptığı 'Türk usulü döner' tescil başvurusu reddedildi. Almanya'da ise CSU lideri Markus Söder’in partisi, dönerin bir çeşidini 'Söner' adıyla tescil ettirmeyi başardı.
Avrupa'da bir süredir süren 'döner savaşları'nda karar çıktı. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı “Türk usulü döner” tescil başvurusu, Almanya’nın öncülük ettiği itirazlar nedeniyle reddedildi
Türk usulü döner olarak tescillensin talebi
Avrupa'da geleneksel yöntemlere uymadan üretilen dönerlerin 'döner kebap' adıyla satılmasını engellemek için Türk Döner Üreticileri Derneği, Avrupa Birliği'ne 'Türk usulü döner' tescil başvurusu yapmıştı. Dünya'nın haberine göre, başvuruda, dönerin yalnızca Türk usulü üretim yöntemlerine uygun olan versiyonlarının bu isimle satılması hedefleniyordu. Ama başvuru Almanya başta olmak üzere Avusturya, Belçika ve Hollanda’nın da katıldığı itirazlar nedeniyle reddedildi.
Almanya 'Söner' ismini tescil ettirdi
Ret kararının ardından Almanya’da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU lideri Markus Söder’in partisi, dönerin bir çeşidini 'Söner' adıyla tescil ettirdi. Böylece, Türk dönerinin karşısına resmen Alman markalı bir alternatif çıkmış oldu.