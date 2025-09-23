Türkiye
Türkiye, Avrupa'daki 'döner savaşı'nı kaybetti: Tescil başvurusu reddedildi
Avrupa'da bir süredir süren 'döner savaşları'nda karar çıktı. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı “Türk usulü döner” tescil başvurusu, Almanya’nın öncülük ettiği itirazlar nedeniyle reddedildiTürk usulü döner olarak tescillensin talebiAvrupa'da geleneksel yöntemlere uymadan üretilen dönerlerin 'döner kebap' adıyla satılmasını engellemek için Türk Döner Üreticileri Derneği, Avrupa Birliği'ne 'Türk usulü döner' tescil başvurusu yapmıştı. Dünya'nın haberine göre, başvuruda, dönerin yalnızca Türk usulü üretim yöntemlerine uygun olan versiyonlarının bu isimle satılması hedefleniyordu. Ama başvuru Almanya başta olmak üzere Avusturya, Belçika ve Hollanda’nın da katıldığı itirazlar nedeniyle reddedildi. Almanya 'Söner' ismini tescil ettirdiRet kararının ardından Almanya’da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU lideri Markus Söder’in partisi, dönerin bir çeşidini 'Söner' adıyla tescil ettirdi. Böylece, Türk dönerinin karşısına resmen Alman markalı bir alternatif çıkmış oldu.
13:24 23.09.2025 (güncellendi: 13:33 23.09.2025)
Türkiye'nin AB'ye yaptığı 'Türk usulü döner' tescil başvurusu reddedildi. Almanya'da ise CSU lideri Markus Söder’in partisi, dönerin bir çeşidini 'Söner' adıyla tescil ettirmeyi başardı.
Avrupa'da bir süredir süren 'döner savaşları'nda karar çıktı. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı “Türk usulü döner” tescil başvurusu, Almanya’nın öncülük ettiği itirazlar nedeniyle reddedildi

Türk usulü döner olarak tescillensin talebi

Avrupa'da geleneksel yöntemlere uymadan üretilen dönerlerin 'döner kebap' adıyla satılmasını engellemek için Türk Döner Üreticileri Derneği, Avrupa Birliği'ne 'Türk usulü döner' tescil başvurusu yapmıştı. Dünya'nın haberine göre, başvuruda, dönerin yalnızca Türk usulü üretim yöntemlerine uygun olan versiyonlarının bu isimle satılması hedefleniyordu. Ama başvuru Almanya başta olmak üzere Avusturya, Belçika ve Hollanda’nın da katıldığı itirazlar nedeniyle reddedildi.

Almanya 'Söner' ismini tescil ettirdi

Ret kararının ardından Almanya’da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU lideri Markus Söder’in partisi, dönerin bir çeşidini 'Söner' adıyla tescil ettirdi. Böylece, Türk dönerinin karşısına resmen Alman markalı bir alternatif çıkmış oldu.
