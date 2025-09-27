https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abdnin-zenginlestirilmis-uranyum-talebi-kabul-edilemez-1099715421.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’nin zenginleştirilmiş uranyum talebi kabul edilemez

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’nin zenginleştirilmiş uranyum talebi kabul edilemez

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD’nin zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesi karşılığında yaptırımları üç ay erteleme teklifini kesin bir dille reddederek... 27.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-27T15:26+0300

2025-09-27T15:26+0300

2025-09-27T15:26+0300

poli̇ti̇ka

i̇ran

mesud pezeşkiyan

abd

marco rubio

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

brics

washington

donald trump

uranyum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9413b2ca7af81d5023b96eb0dd4d7164.jpg

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington’un Tahran'dan, yaptırımların yeniden uygulanmasından önce üç aylık bir erteleme karşılığında İran tarafından zenginleştirilen tüm uranyumu ABD’ye teslim etmesini istemesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.Pezeşkiyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Washington’un teklifini kabul etmeleri halinde ABD’nin yeni taleplerde bulunacağını ve yaptırımları yeniden gündeme getireceğini belirten Pezeşkiyan, ABD’nin teklifini kabul etmek yerine yaptırımları göze almanın daha uygun bir seçenek olduğunu vurguladı.Konuşmasında Pezeşkiyan ayrıca BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleriyle iş birliği, İran halkının gururu ve bağımsızlık arzusu sayesinde de İran'ın yaptırımlarla başa çıkabileceğinin altını çizdi.Haziran ayında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’a 'yerin derinliklerine gömülen' zenginleştirilmiş uranyumu çıkarması ve teslim etmesi çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/abd-kolombiya-devlet-baskani-gustavo-petronun-vizesini-iptal-etti-1099715032.html

i̇ran

abd

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, mesud pezeşkiyan, abd, marco rubio, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), brics, washington, donald trump, uranyum, uranyum zenginleştirme