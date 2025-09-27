İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’nin zenginleştirilmiş uranyum talebi kabul edilemez

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abdnin-zenginlestirilmis-uranyum-talebi-kabul-edilemez-1099715421.html
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington'un Tahran'dan, yaptırımların yeniden uygulanmasından önce üç aylık bir erteleme karşılığında İran tarafından zenginleştirilen tüm uranyumu ABD'ye teslim etmesini istemesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.Pezeşkiyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Washington'un teklifini kabul etmeleri halinde ABD'nin yeni taleplerde bulunacağını ve yaptırımları yeniden gündeme getireceğini belirten Pezeşkiyan, ABD'nin teklifini kabul etmek yerine yaptırımları göze almanın daha uygun bir seçenek olduğunu vurguladı.Konuşmasında Pezeşkiyan ayrıca BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleriyle iş birliği, İran halkının gururu ve bağımsızlık arzusu sayesinde de İran'ın yaptırımlarla başa çıkabileceğinin altını çizdi.Haziran ayında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a 'yerin derinliklerine gömülen' zenginleştirilmiş uranyumu çıkarması ve teslim etmesi çağrısında bulunmuştu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington’un Tahran'dan, yaptırımların yeniden uygulanmasından önce üç aylık bir erteleme karşılığında İran tarafından zenginleştirilen tüm uranyumu ABD’ye teslim etmesini istemesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.
Pezeşkiyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Doğal olarak yaptırımların geri getirilmesi mekanizması konusunda bir anlaşmaya varamadık, çünkü ABD’nin talepleri kabul edilemez. Onlar bizden tüm zenginleştirilmiş uranyumu kendilerine teslim etmemizi istiyorlar ve karşılığında sadece üç aylık bir erteleme teklif ediyorlar. Bu asla kabul edilemez.
Washington’un teklifini kabul etmeleri halinde ABD’nin yeni taleplerde bulunacağını ve yaptırımları yeniden gündeme getireceğini belirten Pezeşkiyan, ABD’nin teklifini kabul etmek yerine yaptırımları göze almanın daha uygun bir seçenek olduğunu vurguladı.
Konuşmasında Pezeşkiyan ayrıca BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleriyle iş birliği, İran halkının gururu ve bağımsızlık arzusu sayesinde de İran'ın yaptırımlarla başa çıkabileceğinin altını çizdi.
Haziran ayında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’a 'yerin derinliklerine gömülen' zenginleştirilmiş uranyumu çıkarması ve teslim etmesi çağrısında bulunmuştu.