ABD, NIS'e yönelik yaptırımların uygulanmasını erteledi

ABD'nin Rusya-Sırbistan ortak şirketi Naftna Industrija Srbije'ye (NIS) yönelik yaptırımların uygulanmasını 1 Ekim'den 8-9 Ekim'e ertelendiği belirtildi. 27.09.2025, Sputnik Türkiye

Sırbistan Radyo ve Televizyon Kurumu, ABD Hazine Bakanlığı’nın Sırbistan’da faaliyet gösteren ve Rus Gazprom Neft ve Gazprom’un hisselerinin yüzde 56,15’ne sahip olduğu petrol şirketi NIS’e yönelik yaptırımların uygulanmasını 8 gün erteleme kararı aldığını duyurdu.Haberde, “ABD, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı görüşmenin ardından, NIS yaptırımlarının uygulanmasını 8-9 Ekim tarihlerine kadar sekiz gün daha erteledi. Vucic, daha önce yaptığı açıklamada, Amerikalı ortaklarıyla tekrar görüşeceğini söylemişti” ifadesi kullanıldı.Şirketten konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken NIS Müdürü Kirill Turdenev’in, çalışanlara gönderdiği bir mektupta, şirketin rezervlerini güvence altına aldığını, yaptırımlar ve bankaların işbirliği yapmayı reddetmesi durumunda akaryakıt istasyonlarında yakıt için "alternatif ödeme yöntemleri" sunduğunu garanti ettiği aktarıldı.Sırbistan lideri Vucic, ABD ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ABD’li yetkililerin 26 Eylül'den sonra NIS'e yönelik yaptırımları en fazla bir ay erteleyebileceğini, bu sürenin bile oldukça büyük soru işareti olduğunu belirtmişti.Vucic, 23 Eylül’de New York’taki BM Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelerek NIS yaptırımlarını görüşmüştü.NIS, 19 Eylül’de yaptırımların yedinci kez ertelenmesi için ABD Hazine Bakanlığı’na başvurmuştu.Vucic 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazprom’un NIS’teki hissesini yaklaşık 700 milyon euro karşılığında almaya hazır olduklarını, ama bu yoldan kaçınmaya çalışacaklarını ifade etmişti.Naftna Industrija Srbije (NIS) Güneydoğu Avrupa'nın en büyük dikey entegre enerji şirketlerinden biri olup petrol ve gaz arama, üretme ve işleme ile petrol ürünlerinin pazarlanması alanında faaliyet gösteriyor. 10 binden fazla kişiyi istihdam eden NIS’in Sırbistan bütçesine yıllık katkısı yüzde 9'a ulaşıyor. Ayrıca 400 benzin istasyonu, Pancevo Petrol Rafinerisi, Novi Sad'da bir üretim tesisi, Petrokimya işletmesi ve Gazprom Energoholding ile birlikte Pancevo Termik Santrali'ne sahip. En büyük hissedarları Gazprom Neft ve Gazprom (yüzde 56.15) ile Sırbistan (yüzde 29.87).

