Rus paralimpik atletlerine yönelik kısıtlama kalktı: Ulusal bayrakları altında yarışabilecekler
Rus paralimpik atletlerine yönelik kısıtlama kalktı: Ulusal bayrakları altında yarışabilecekler
Rus atletlerin Paralimpik Oyunları başta olmak üzere uluslararası yarışlara ulusal bayrak, marş ve diğer simgeler altında katılacakları belirtildi.
Rusya Paralimpik Komitesi’nden (RPC) yapılan açıklamaya göre Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Rus atletlere yönelik kısıtlamaları kaldırdı.Açıklamada, “Bugün RPC’nin IPC üyeliği ile ilgili adil bir karar elde ettik. Rus paralimpik atletler, Paralimpik Oyunları’na ve Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin çatısı altındaki uluslararası federasyonların düzenlediği atletizm, yüzme, halter, kızak hokeyi ve atıcılık gibi spor yarışlarına Rusya Federasyonu bayrağı ve marşı altında ve diğer ulusal simgeler taşıyarak katılacaklar” ifadesi kullanıldı.IPC Genel Kurulu, 26-27 Eylül tarihlerinde Güney Kore’nin başkenti Seul'de gerçekleştiriliyor. İki tur oylamanın ardından örgüt üyeleri, Rusya Paralimpik Komitesi’nin üyeliğinin tamamen askıya alınmasına ve kısmi kısıtlamaların uzatılmasına karşı oy kullandı.Öte yandan 26 Eylül-5 Ekim tarihleri ​​arasında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Rus Paralimpik atletler sadece bireysel olarak ve tarafsız statüde yarışmaya devam edeceklerine dikkat çeken RPC, buna gerekçe olarak Rus atletlerin söz konusu müsabakaya daha önce tarafsız statüde alındığı ve protokole bayrak ve marş gibi yeni değişikliklerin yapılmasının mümkün olmadığının gösterildiğini belirterek, “Bu durum adil değil ve Rus sporcuların haklarını ihlal ediyor” diye kaydetti.Rus Komite, önümüzdeki dönemde IPC himayesinde düzenlenecek uluslararası müsabakalarda sporcuların Rusya milli takımının marşı ve bayrağı eşliğinde, ayrıca formalarıyla katılımını sağlamak için her türlü çabayı gösterecekleri sözünü verdi.IPC, 2023 Eylül ayında RPC’nin üyeliğini 2 yıl süreyle askıya almıştı. Rus atlerler, IPC’nin düzenlediği yarışlara bireysel olarak ve tarafsız statüde katılmıştı.
Rus paralimpik atletlerine yönelik kısıtlama kalktı: Ulusal bayrakları altında yarışabilecekler

09:41 27.09.2025 (güncellendi: 09:45 27.09.2025)
© Fotoğraf : Rusya Devlet Vakfı 'Vatan Savunucuları' Rus paralimpik atletler
Rus atletlerin Paralimpik Oyunları başta olmak üzere uluslararası yarışlara ulusal bayrak, marş ve diğer simgeler altında katılacakları belirtildi.
Rusya Paralimpik Komitesi’nden (RPC) yapılan açıklamaya göre Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Rus atletlere yönelik kısıtlamaları kaldırdı.
Açıklamada, “Bugün RPC’nin IPC üyeliği ile ilgili adil bir karar elde ettik. Rus paralimpik atletler, Paralimpik Oyunları’na ve Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin çatısı altındaki uluslararası federasyonların düzenlediği atletizm, yüzme, halter, kızak hokeyi ve atıcılık gibi spor yarışlarına Rusya Federasyonu bayrağı ve marşı altında ve diğer ulusal simgeler taşıyarak katılacaklar” ifadesi kullanıldı.
IPC Genel Kurulu, 26-27 Eylül tarihlerinde Güney Kore’nin başkenti Seul'de gerçekleştiriliyor. İki tur oylamanın ardından örgüt üyeleri, Rusya Paralimpik Komitesi’nin üyeliğinin tamamen askıya alınmasına ve kısmi kısıtlamaların uzatılmasına karşı oy kullandı.
Öte yandan 26 Eylül-5 Ekim tarihleri ​​arasında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Rus Paralimpik atletler sadece bireysel olarak ve tarafsız statüde yarışmaya devam edeceklerine dikkat çeken RPC, buna gerekçe olarak Rus atletlerin söz konusu müsabakaya daha önce tarafsız statüde alındığı ve protokole bayrak ve marş gibi yeni değişikliklerin yapılmasının mümkün olmadığının gösterildiğini belirterek, “Bu durum adil değil ve Rus sporcuların haklarını ihlal ediyor” diye kaydetti.
Rus Komite, önümüzdeki dönemde IPC himayesinde düzenlenecek uluslararası müsabakalarda sporcuların Rusya milli takımının marşı ve bayrağı eşliğinde, ayrıca formalarıyla katılımını sağlamak için her türlü çabayı gösterecekleri sözünü verdi.
IPC, 2023 Eylül ayında RPC’nin üyeliğini 2 yıl süreyle askıya almıştı. Rus atlerler, IPC’nin düzenlediği yarışlara bireysel olarak ve tarafsız statüde katılmıştı.
