Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi
Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi
Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında hazırlanan iddianamede, iki kişi hakkında da 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi. 26.09.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Soydemir ve Akgündüz için "Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video içeriğinde "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz 23 Eylül günü tutuklanmıştı.
13:38 26.09.2025 (güncellendi: 13:49 26.09.2025)
Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında hazırlanan iddianamede, iki kişi hakkında da 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Soydemir ve Akgündüz için "Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video içeriğinde "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz 23 Eylül günü tutuklanmıştı.