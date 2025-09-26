https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/soguk-savas-programi-sunucusu-bogac-soydemir-ve-konugu-hakkinda-45-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1099690162.html

Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi

Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında hazırlanan iddianamede, iki kişi hakkında da 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi. 26.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-26T13:38+0300

2025-09-26T13:38+0300

2025-09-26T13:49+0300

türki̇ye

boğaç soydemir

enes akgündüz

cumhuriyet başsavcılığı

iddianame

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099580878_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_6d60485506f4f23c3f0b85ed60e49ffb.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Soydemir ve Akgündüz için "Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video içeriğinde "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz 23 Eylül günü tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/sefine-kaynar-su-doktu-goruntuleri-sosyal-medyada-paylasti-gozaltina-alindi-1099630278.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boğaç soydemir, enes akgündüz, cumhuriyet başsavcılığı, iddianame