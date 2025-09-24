https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/sefine-kaynar-su-doktu-goruntuleri-sosyal-medyada-paylasti-gozaltina-alindi-1099630278.html
Şefine kaynar su döktü, görüntüleri sosyal medyada paylaştı: Gözaltına alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir işçi, gerekçesiz işten çıkarıldığını öne sürerek şefine kaynar su döktü. O anları kaydedip sosyal medyada paylaşan kadın, polis... 24.09.2025
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla görüşmeye gittiği amirinin üzerine sıcak su döken kadın gözaltına alındı. İddiaya göre E.A. isimli işçi, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını söyledi. Durumu görüşmek için amirinin ofisine giden E.A., yanında getirdiği elektrikli su ısıtıcısındaki kaynar suyu şefinin üzerine döktü.Saldırıyı sosyal medyada paylaştıSaldırının ardından ofisten ayrılan E.A., olayı cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşan kadın işçi, kısa sürede gündem oldu.Polis gözaltına aldıVideoların yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. E.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
