Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/sefine-kaynar-su-doktu-goruntuleri-sosyal-medyada-paylasti-gozaltina-alindi-1099630278.html
Şefine kaynar su döktü, görüntüleri sosyal medyada paylaştı: Gözaltına alındı
Şefine kaynar su döktü, görüntüleri sosyal medyada paylaştı: Gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir işçi, gerekçesiz işten çıkarıldığını öne sürerek şefine kaynar su döktü. O anları kaydedip sosyal medyada paylaşan kadın, polis... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T13:19+0300
2025-09-24T13:19+0300
türki̇ye
kaynar su
gözaltı
işçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099630388_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a0e7e997dec223358d64b73af139e24.jpg
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla görüşmeye gittiği amirinin üzerine sıcak su döken kadın gözaltına alındı. İddiaya göre E.A. isimli işçi, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını söyledi. Durumu görüşmek için amirinin ofisine giden E.A., yanında getirdiği elektrikli su ısıtıcısındaki kaynar suyu şefinin üzerine döktü.Saldırıyı sosyal medyada paylaştıSaldırının ardından ofisten ayrılan E.A., olayı cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşan kadın işçi, kısa sürede gündem oldu.Polis gözaltına aldıVideoların yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. E.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/mahkemeden-chpnin-istanbul-il-kongresi-icin-karar-yazi-gonderildi-1099627480.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099630388_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_db7ae9df9e32d25137c191672bd8dcd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kaynar su, gözaltı, işçi
kaynar su, gözaltı, işçi

Şefine kaynar su döktü, görüntüleri sosyal medyada paylaştı: Gözaltına alındı

13:19 24.09.2025
© FotoğrafKocaeli’de çalıştığı ofiste tartıştığı amirinin üzerine kaynar su döken kadın çalışan gözaltına alındı
Kocaeli’de çalıştığı ofiste tartıştığı amirinin üzerine kaynar su döken kadın çalışan gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir işçi, gerekçesiz işten çıkarıldığını öne sürerek şefine kaynar su döktü. O anları kaydedip sosyal medyada paylaşan kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla görüşmeye gittiği amirinin üzerine sıcak su döken kadın gözaltına alındı. İddiaya göre E.A. isimli işçi, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını söyledi. Durumu görüşmek için amirinin ofisine giden E.A., yanında getirdiği elektrikli su ısıtıcısındaki kaynar suyu şefinin üzerine döktü.

Saldırıyı sosyal medyada paylaştı

Saldırının ardından ofisten ayrılan E.A., olayı cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşan kadın işçi, kısa sürede gündem oldu.

Polis gözaltına aldı

Videoların yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. E.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ahmet Yener - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
TÜRKİYE
YSK Başkanı açıkladı: CHP'nin İstanbul İl Kongresi için karar verildi
11:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала