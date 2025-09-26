Türkiye
Slovenya, Netanyahu’yu ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Slovenya, dün yapılan kabine toplantısı sonrası İsrail başbakanını ‘istenmeyen kişi’ (persona non grata) ilan ederek, ülkeye girişini yasakladı. Persona non grata nedir?
Slovenya basınına göre başkent Ljubljana’daki kabine toplantısı sonrası, karar, Dışişleri Bakanı Neva Grasic tarafından Perşembe günü açıklandı.Dışişleri Bakanlığı’nın resmi X hesabından yapılan resmi paylaşımda ise “Slovenya hükümeti, daha önce iki aşırı görüşlü bakanı engelledikten sonra, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya yaptırım uygulama kararı aldı” denildi ve eklendi:‘İnsanlığa karşı suçlardan sorumlu tutuluyor’‘Kamuoyu farkında’Dışişleri Bakanı Grasic, “Kamuoyu, Netanyahu’nun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle yargı süreciyle karşı karşıya olduğunun farkında” dedi. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nın (ICJ) geçen yıl Temmuz ayında aldığı kararda “birçok İsrail politikasının ve uygulamasının hem uluslararası insancıl hukuku hem de insan haklarını ihlal ettiğinin” tespit edildiğini hatırlattı.Ben-Gvir ve Smootrich kararıSlovenya, bu yıl Temmuz ayında, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich için de aynı kararı alarak onları 'istenmeyen kişi' ilan eden ilk AB ülkesi olmuştu.
12:38 26.09.2025
© AP PhotoNetanyahu
© AP Photo
Slovenya, dün yapılan kabine toplantısı sonrası İsrail başbakanını ‘istenmeyen kişi’ (persona non grata) ilan ederek, ülkeye girişini yasakladı.
Slovenya basınına göre başkent Ljubljana’daki kabine toplantısı sonrası, karar, Dışişleri Bakanı Neva Grasic tarafından Perşembe günü açıklandı.
‘Persona non grata’ ilanı nedir? Bir ülke, başka bir ülkenin diplomatını veya temsilcisini artık ülkesinde kabul etmek istemediğinde bu kişiyi diplomatik olarak ‘istenmeyen kişi’ anlamına gelen ve 'persona non grata' ilan eder. Terimin orjinali Latincedir.
Dışişleri Bakanlığı’nın resmi X hesabından yapılan resmi paylaşımda ise “Slovenya hükümeti, daha önce iki aşırı görüşlü bakanı engelledikten sonra, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya yaptırım uygulama kararı aldı” denildi ve eklendi:

‘İnsanlığa karşı suçlardan sorumlu tutuluyor’

Sayın Netanyahu, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulmaktadır. Temmuz 2024'te, İsrail’in birçok politikası ve uygulamasının uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ortaya konuldu. Bu karar İsrail halkına karşı değil, İsrail Devleti'ne uluslararası mahkemelerce verilen kararların tutarlı bir şekilde uygulanmasını ve saygı gösterilmesini beklediği yönünde açık bir mesaj göndermektedir. Slovenya bunu yaparken, ilkeli ve tutarlı dış politikasının bir parçası olarak uluslararası barışa ve insan haklarının evrensel değerlerine olan bağlılığını bir kez daha teyit ediyor.

‘Kamuoyu farkında’

Dışişleri Bakanı Grasic, “Kamuoyu, Netanyahu’nun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle yargı süreciyle karşı karşıya olduğunun farkında” dedi. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nın (ICJ) geçen yıl Temmuz ayında aldığı kararda “birçok İsrail politikasının ve uygulamasının hem uluslararası insancıl hukuku hem de insan haklarını ihlal ettiğinin” tespit edildiğini hatırlattı.

Ben-Gvir ve Smootrich kararı

Slovenya, bu yıl Temmuz ayında, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich için de aynı kararı alarak onları 'istenmeyen kişi' ilan eden ilk AB ülkesi olmuştu.
