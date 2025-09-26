https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/slovenya-netanyahuyu-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1099688376.html

Slovenya, Netanyahu’yu ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

Slovenya, Netanyahu’yu ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

Sputnik Türkiye

Slovenya, dün yapılan kabine toplantısı sonrası İsrail başbakanını ‘istenmeyen kişi’ (persona non grata) ilan ederek, ülkeye girişini yasakladı. Persona non grata nedir?

2025-09-26T12:38+0300

2025-09-26T12:38+0300

2025-09-26T12:38+0300

dünya

slovenya

benyamin netanyahu

persona non grata

istenmeyen kişi

i̇srail

dışişleri bakanlığı

x

haberler

ljubljana

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099688221_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5806a11f5ace691da1bfa5f87e30acef.jpg

Slovenya basınına göre başkent Ljubljana’daki kabine toplantısı sonrası, karar, Dışişleri Bakanı Neva Grasic tarafından Perşembe günü açıklandı.Dışişleri Bakanlığı’nın resmi X hesabından yapılan resmi paylaşımda ise “Slovenya hükümeti, daha önce iki aşırı görüşlü bakanı engelledikten sonra, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya yaptırım uygulama kararı aldı” denildi ve eklendi:‘İnsanlığa karşı suçlardan sorumlu tutuluyor’‘Kamuoyu farkında’Dışişleri Bakanı Grasic, “Kamuoyu, Netanyahu’nun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle yargı süreciyle karşı karşıya olduğunun farkında” dedi. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nın (ICJ) geçen yıl Temmuz ayında aldığı kararda “birçok İsrail politikasının ve uygulamasının hem uluslararası insancıl hukuku hem de insan haklarını ihlal ettiğinin” tespit edildiğini hatırlattı.Ben-Gvir ve Smootrich kararıSlovenya, bu yıl Temmuz ayında, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich için de aynı kararı alarak onları 'istenmeyen kişi' ilan eden ilk AB ülkesi olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/filistin-bricse-uyelik-basvurusu-yapti-1099687796.html

slovenya

i̇srail

ljubljana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

netanyahu, slovenya, persona non grata, i̇stenmeyen kişi, gazze, i̇srail, soykırım, savaş suçları, icj, insanlığa karşı suç