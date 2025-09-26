https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/slovakya-anayasasinda-degisiklik-sadece-iki-cinsiyet-var-1099704247.html

Slovakya anayasasında değişiklik: 'Sadece iki cinsiyet var'

Slovakya anayasasında değişiklik: 'Sadece iki cinsiyet var'

26.09.2025

Slovakya Ulusal Konseyi, cuma günü yaptığı oylamada anayasa değişikliğini 90 oyla kabul etti.Başbakan Robert Fico’nun hükümeti tarafından hazırlanan düzenleme, beşte üç çoğunluk gerektiriyordu. Oylamada bazı muhalefet partilerinden 12 milletvekili de iktidara destek verdi. Yeni anayasa erkek ve kadın olmak üzere yalnızca iki cinsiyet tanıyor.Evlat edinmede kısıtlamalarYeni kurallar uyarınca cinsel eğitim için ebeveyn izni gerekecek ve kadınlarla erkekler arasında eşit ücret anayasal güvence altına alınacak. Adalet Bakanı Boris Susko, “Bu değişiklikler geleneksel değerleri güçlendirecek” dedi.

