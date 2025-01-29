https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/trump-19-yas-altina-cinsiyet-degistirme-destegini-kesti-1093150264.html

Trump, 19 yaş altına 'cinsiyet değiştirme desteğini' kesti

Trump, 19 yaş altına 'cinsiyet değiştirme desteğini' kesti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine katkı sağlayan federal desteği durduran kararname imzaladı. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T05:00+0300

2025-01-29T05:00+0300

2025-01-29T05:00+0300

dünya

abd

donald trump

cinsiyet

cinsiyet değişikliği

cinsiyet değiştirme

ameliyat

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, 'Çocukların Kimyasal ve Cerrahi Sakatlanmalardan Korunması'na yönelik başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi. 'Çocuk' teriminin 19 yaş altındakileri tanımlamak için kullanıldığı kararnameyle, bu kişilerin cinsiyet değiştirmelerine katkı sağlayan federal finansman durduruldu.ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnamede, 'ülke genelinde tıp uzmanlarının, bir dizi geri dönüşü olmayan tıbbi müdahaleyle bir çocuğun cinsiyetini değiştirebileceği gibi radikal ve yanlış bir anlayışla, giderek artan sayıda çocuğu sakatladığı ve kısırlaştırdığı' ifade edildi.'ABD tarihinde bir leke'Bu eğilimin, Amerikan ulusunun 'tarihinde bir leke' olarak kalacağı belirtilen kararnamede, buna bir son verilmesi gerektiği kaydedildi.Kararnamede, "Bu doğrultuda, ABD'nin politikası, bir çocuğun bir cinsiyetten diğerine sözde geçişini finanse etmemek, desteklememek, teşvik etmemek, yardımcı olmamak, bu yıkıcı ve yaşamı değiştiren prosedürleri yasaklayan veya sınırlayan tüm yasaları titizlikle uygulamaktır" ifadeleri yer aldı.

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abd, donald trump, cinsiyet, cinsiyet değişikliği, cinsiyet değiştirme, ameliyat