https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/trump-19-yas-altina-cinsiyet-degistirme-destegini-kesti-1093150264.html
Trump, 19 yaş altına 'cinsiyet değiştirme desteğini' kesti
Trump, 19 yaş altına 'cinsiyet değiştirme desteğini' kesti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine katkı sağlayan federal desteği durduran kararname imzaladı. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T05:00+0300
2025-01-29T05:00+0300
2025-01-29T05:00+0300
dünya
abd
donald trump
cinsiyet
cinsiyet değişikliği
cinsiyet değiştirme
ameliyat
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, 'Çocukların Kimyasal ve Cerrahi Sakatlanmalardan Korunması'na yönelik başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi. 'Çocuk' teriminin 19 yaş altındakileri tanımlamak için kullanıldığı kararnameyle, bu kişilerin cinsiyet değiştirmelerine katkı sağlayan federal finansman durduruldu.ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnamede, 'ülke genelinde tıp uzmanlarının, bir dizi geri dönüşü olmayan tıbbi müdahaleyle bir çocuğun cinsiyetini değiştirebileceği gibi radikal ve yanlış bir anlayışla, giderek artan sayıda çocuğu sakatladığı ve kısırlaştırdığı' ifade edildi.'ABD tarihinde bir leke'Bu eğilimin, Amerikan ulusunun 'tarihinde bir leke' olarak kalacağı belirtilen kararnamede, buna bir son verilmesi gerektiği kaydedildi.Kararnamede, "Bu doğrultuda, ABD'nin politikası, bir çocuğun bir cinsiyetten diğerine sözde geçişini finanse etmemek, desteklememek, teşvik etmemek, yardımcı olmamak, bu yıkıcı ve yaşamı değiştiren prosedürleri yasaklayan veya sınırlayan tüm yasaları titizlikle uygulamaktır" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/israil-devlet-televizyonundan-trump-suriyedeki-abd-askerlerini-cekecegini-tel-avive-iletti-iddiasi-1093147873.html
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abd, donald trump, cinsiyet, cinsiyet değişikliği, cinsiyet değiştirme, ameliyat
abd, donald trump, cinsiyet, cinsiyet değişikliği, cinsiyet değiştirme, ameliyat
Trump, 19 yaş altına 'cinsiyet değiştirme desteğini' kesti
ABD Başkanı Donald Trump, 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine katkı sağlayan federal desteği durduran kararname imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, 'Çocukların Kimyasal ve Cerrahi Sakatlanmalardan Korunması'na yönelik başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi. 'Çocuk' teriminin 19 yaş altındakileri tanımlamak için kullanıldığı kararnameyle, bu kişilerin cinsiyet değiştirmelerine katkı sağlayan federal finansman durduruldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnamede, 'ülke genelinde tıp uzmanlarının, bir dizi geri dönüşü olmayan tıbbi müdahaleyle bir çocuğun cinsiyetini değiştirebileceği gibi radikal ve yanlış bir anlayışla, giderek artan sayıda çocuğu sakatladığı ve kısırlaştırdığı' ifade edildi.
Bu eğilimin, Amerikan ulusunun 'tarihinde bir leke' olarak kalacağı belirtilen kararnamede, buna bir son verilmesi gerektiği kaydedildi.
Kararnamede, "Bu doğrultuda, ABD'nin politikası, bir çocuğun bir cinsiyetten diğerine sözde geçişini finanse etmemek, desteklememek, teşvik etmemek, yardımcı olmamak, bu yıkıcı ve yaşamı değiştiren prosedürleri yasaklayan veya sınırlayan tüm yasaları titizlikle uygulamaktır" ifadeleri yer aldı.