https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/okan-buruk-torreira-bayginlik-gecirdi-1099707842.html
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi
26.09.2025
Galatasaray’ın Alanyaspor deplasmanında Lucas Torreira devre arasında baygınlık geçirdi.Sarı-kırmızılıların 1-0 galip geldiği maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, “Maalesef Lucas Torreira devre arasında bir baygınlık yaşadı, bu nedenle hızlıca Mario Lemina'yla değişiklik yapmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.Taraftarları korkutan açıklama sonrası Lucas Torreira'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
okan buruk, galatasaray, maç, tarihi maç, maç yayını, alanya, alanya belediye başkanlığı, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi

23:07 26.09.2025
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Ancak sarı kırmızılı takımın yıldızı Lucas Torreira devre arasında baygınlık geçirerek takımını korkuttu.
Galatasaray’ın Alanyaspor deplasmanında Lucas Torreira devre arasında baygınlık geçirdi.
Sarı-kırmızılıların 1-0 galip geldiği maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, “Maalesef Lucas Torreira devre arasında bir baygınlık yaşadı, bu nedenle hızlıca Mario Lemina'yla değişiklik yapmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.
Taraftarları korkutan açıklama sonrası Lucas Torreira'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
