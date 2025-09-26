https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/okan-buruk-torreira-bayginlik-gecirdi-1099707842.html

Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Ancak sarı kırmızılı takımın... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın Alanyaspor deplasmanında Lucas Torreira devre arasında baygınlık geçirdi.Sarı-kırmızılıların 1-0 galip geldiği maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, “Maalesef Lucas Torreira devre arasında bir baygınlık yaşadı, bu nedenle hızlıca Mario Lemina'yla değişiklik yapmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.Taraftarları korkutan açıklama sonrası Lucas Torreira'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

