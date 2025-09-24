Türkiye
Liverpool'un yıldızı Galatasaray maçı öncesi sakatlandı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligindeki rakibi Liverpool'un stoperi Giovanni Leoni, Carabao Cup’ta Southampton karşısında oynadığı ilk maçında sakatlandı.Yaz transfer döneminde Parma’dan 26 milyon sterline transfer edilen Leoni, 78. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve sedyeyle oyundan çıkarıldı. Maçın ardından açıklama yapan teknik ekip, İtalyan oyuncunun sol diz çapraz bağının kopması nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalabileceğini belirtti.
21:21 24.09.2025
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligindeki rakibi Liverpool'un stoperi Giovanni Leoni, Carabao Cup’ta Southampton karşısında oynadığı ilk maçında sakatlandı.
Yaz transfer döneminde Parma’dan 26 milyon sterline transfer edilen Leoni, 78. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve sedyeyle oyundan çıkarıldı. Maçın ardından açıklama yapan teknik ekip, İtalyan oyuncunun sol diz çapraz bağının kopması nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalabileceğini belirtti.
