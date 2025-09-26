Türkiye
Mısırlı nükleer uzman: Putin’in açıklaması bilimsel bir devrim niteliğinde
Mısırlı nükleer uzman: Putin'in açıklaması bilimsel bir devrim niteliğinde
Rusya lideri Putin’in, dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemiyle ilgili açıklamasının bilim dünyasında bir devrim olduğunu kaydeden Abd Al-Nabi... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Mısır Nükleer Santraller Kurumu’nun Eski Başkan Yardımcısı Ali Abd Al-Nabi, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2030 yılına kadar dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sisteminin devreye alınacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Rusya’nın, kapalı yakıt çevrimli nükleer santralini devreye almayı planlıyor olmasının, kullanılan yakıtın neredeyse tamamının (yüzde 97) reaktörlerde birden fazla kez kullanılacağı anlamına geldiğine dikkat çeken Abd Al-Nabi, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Bunun, özellikle elektrik üretimi için nükleer enerji kullanımının artmasıyla dünyadaki uranyum rezervlerinin azaldığı göz önüne alındığında çok önemli olduğunu kaydeden Mısırlı uzman, “Rusya Devlet Başkanı'nın açıklaması, geleceğin enerjisi olan nükleer enerjide bilimsel bir devrim niteliğinde” diye kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus nükleer sanayisinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Küresel Atom Forumu'nda, ülkesinin 2030 yılına kadar dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemini devreye alacağını duyurmuştu.
mısır
Mısırlı nükleer uzman: Putin’in açıklaması bilimsel bir devrim niteliğinde

© Sputnik / Сергей БулкинRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Küresel Atom Forumu'nda konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Küresel Atom Forumu'nda konuştu
Rusya lideri Putin’in, dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemiyle ilgili açıklamasının bilim dünyasında bir devrim olduğunu kaydeden Abd Al-Nabi, bunun, yüksek radyoaktif atık sorununun 2030 yılına kadar çözüme kavuşturulacağı anlamına geldiğini belirtti.
Mısır Nükleer Santraller Kurumu’nun Eski Başkan Yardımcısı Ali Abd Al-Nabi, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2030 yılına kadar dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sisteminin devreye alınacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Rusya’nın, kapalı yakıt çevrimli nükleer santralini devreye almayı planlıyor olmasının, kullanılan yakıtın neredeyse tamamının (yüzde 97) reaktörlerde birden fazla kez kullanılacağı anlamına geldiğine dikkat çeken Abd Al-Nabi, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Bu adım, radyoaktif atık birikimi sorununu neredeyse tamamen çözecek. Daha da önemlisi, uranyum tedarik sorununu kökten ortadan kaldıracak.
Bunun, özellikle elektrik üretimi için nükleer enerji kullanımının artmasıyla dünyadaki uranyum rezervlerinin azaldığı göz önüne alındığında çok önemli olduğunu kaydeden Mısırlı uzman, “Rusya Devlet Başkanı'nın açıklaması, geleceğin enerjisi olan nükleer enerjide bilimsel bir devrim niteliğinde” diye kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu, Rusya'nın bu atılımla, dünyaya yüksek radyoaktif atık sorununun 2030 yılına kadar çözüme kavuşturulmaya yakın olduğunu garantilediği anlamına geliyor. Bu, daha önce yüksek radyoaktif atık endişeleriyle cayan birçok ülkeyi nükleer enerjiyi benimsemeye teşvik edecek.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus nükleer sanayisinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Küresel Atom Forumu'nda, ülkesinin 2030 yılına kadar dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemini devreye alacağını duyurmuştu.
