Mısırlı nükleer uzman: Putin'in açıklaması bilimsel bir devrim niteliğinde

Mısırlı nükleer uzman: Putin’in açıklaması bilimsel bir devrim niteliğinde

26.09.2025

Mısır Nükleer Santraller Kurumu’nun Eski Başkan Yardımcısı Ali Abd Al-Nabi, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2030 yılına kadar dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sisteminin devreye alınacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Rusya’nın, kapalı yakıt çevrimli nükleer santralini devreye almayı planlıyor olmasının, kullanılan yakıtın neredeyse tamamının (yüzde 97) reaktörlerde birden fazla kez kullanılacağı anlamına geldiğine dikkat çeken Abd Al-Nabi, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Bunun, özellikle elektrik üretimi için nükleer enerji kullanımının artmasıyla dünyadaki uranyum rezervlerinin azaldığı göz önüne alındığında çok önemli olduğunu kaydeden Mısırlı uzman, “Rusya Devlet Başkanı'nın açıklaması, geleceğin enerjisi olan nükleer enerjide bilimsel bir devrim niteliğinde” diye kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus nükleer sanayisinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Küresel Atom Forumu'nda, ülkesinin 2030 yılına kadar dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemini devreye alacağını duyurmuştu.

