CANLI Putin Küresel Atom Forumu'nda konuşuyor: Dünyada yeni teknolojik düzen ortaya çıkıyor

Putin, Moskova'da gerçekleştirilen Küresel Atom Forumu'nda konuşma yapıyor. Forumda yabancı liderler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de yer alıyor. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus nükleer sanayisinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Küresel Atom Forumu'nda katılımcılara hitap ediyor. Putin'e forumda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Myanmar Devlet Başkanı Vekili Min Aung Hlaing, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Eslami, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Hocayev ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi gibi isimler de eşlik ediyor.'Dünyada yeni teknolojik düzen ortaya çıkıyor'Putin'in panelde öne çıkan açıklamaları şöyle:'Nükleer teknoloji alanındaki tüm yükümlülüklerimize harfiyen uyuyoruz''Dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemini devreye alacağız''Uranyum kaynakları 2090'a kadar tükenecek'

