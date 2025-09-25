CANLI Putin Küresel Atom Forumu'nda konuşuyor: Dünyada yeni teknolojik düzen ortaya çıkıyor

Türkiye
CANLI | Putin: Rusya, dünyanın ilk kapalı döngülü nükleer enerji sistemini devreye alacak
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Putin, Moskova'da gerçekleştirilen Küresel Atom Forumu'nda konuşma yapıyor. Forumda yabancı liderler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de yer alıyor. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus nükleer sanayisinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Küresel Atom Forumu'nda katılımcılara hitap ediyor. Putin'e forumda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Myanmar Devlet Başkanı Vekili Min Aung Hlaing, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Eslami, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Hocayev ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi gibi isimler de eşlik ediyor.'Dünyada yeni teknolojik düzen ortaya çıkıyor'Putin'in panelde öne çıkan açıklamaları şöyle:'Nükleer teknoloji alanındaki tüm yükümlülüklerimize harfiyen uyuyoruz''Dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemini devreye alacağız''Uranyum kaynakları 2090'a kadar tükenecek'
16:53 25.09.2025 (güncellendi: 17:31 25.09.2025)
Putin, Moskova'da gerçekleştirilen Küresel Atom Forumu'nda konuşma yapıyor. Forumda yabancı liderler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de yer alıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus nükleer sanayisinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Küresel Atom Forumu'nda katılımcılara hitap ediyor.

Putin'e forumda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Myanmar Devlet Başkanı Vekili Min Aung Hlaing, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Eslami, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Hocayev ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi gibi isimler de eşlik ediyor.

'Dünyada yeni teknolojik düzen ortaya çıkıyor'

Putin'in panelde öne çıkan açıklamaları şöyle:
Sadece Rusya, tüm nükleer enerji teknolojisi zincirinde yetkinliğe sahip
Rusya kendi nükleer santrallerinde veri merkezleri kuruyor
Dünyada yeni teknolojik düzen ortaya çıkıyor
Nükleer enerjiyi kalkınma için hayati bir enerji kaynağı olarak gören ülkelerin sayısı giderek artıyor
Barışçıl nükleerin geliştirilmesi ile nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin güçlendirilmesi arasındaki hassas dengenin korunması önemli
Rusya teknolojik sömürgeciliği reddediyor, ortaklarını Rus teknik çözümlerine bağımlı kılmıyor
Aksine, personel yetiştirme ve yeterlilik merkezlerinin kurulması da dahil kendi egemen ulusal nükleer endüstrilerini yaratmalarına yardımcı oluyoruz
Rusya, nükleer alandaki projeler için istikrarlı, uzun vadeli koşullar oluşturmaya ilgi duyuyor

'Nükleer teknoloji alanındaki tüm yükümlülüklerimize harfiyen uyuyoruz'

Rusya, nükleer teknolojilere ilişkin tüm sözleşmesel yükümlülüklerine harfiyen uyuyor
Nükleer tesislerde nükleer güvenliğin sağlanması Rusya Federasyonu için mutlak öncelik
Rusya, nükleer enerji alanındaki ortaklarının kalkınma konusunda gerçek bir sıçrama yapmasına yardım ediyor
Barışçıl nükleer enerji teknolojilerine eşit erişim, küresel kalkınmayı sağlayacak
Nükleer santral inşasının finansmanı için modern modellerin geliştirilmesi ve bu tür projelere uluslararası finans kuruluşları ve kalkınma bankalarının dahil edilmesi gerektiğine inanıyorum

'Dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemini devreye alacağız'

Rusya, yakında yüzen nükleer santrallerin seri üretimine başlayacak ve 2030 yılına kadar dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemini devreye alacak
Kapalı devre sistemler için tüm gelişmiş malzeme yelpazesinin Rusya'nın Ulyanovsk Bölgesi'nde kurulan Uluslararası Araştırma Merkezi'nde test edilmesi planlanıyor
Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını, nükleer enerjide hiç abartısız yeni bir çağ başlatacak teknolojiler geliştirmek için işbirliği yapmaya davet ediyoruz
Rus tasarımı nükleer santraller, dış etkenlere karşı dayanıklılıkları ve güvenlikleri sayesinde dünyada en çok talep gören santrallerdir

'Uranyum kaynakları 2090'a kadar tükenecek'

Uranyum kaynaklarının 2090 yılına kadar tükeneceği öngörülüyor, ancak bu daha erken de gerçekleşebilir
Rus bilim insanlarının devrim niteliğindeki bir buluşu, nükleer enerji endüstrisinin bu elemente olan ihtiyacını neredeyse tamamen ortadan kaldıracak
