Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Zelenskiy, Rusya'nın teklifini kabul etmezse tüm Ukrayna'yı kaybedecek

26.09.2025

Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında 5 saat 22 dakika sürdüğü belirtilen görüşmelerde, Belarus'ta inşa edilmesi planlanan nükleer santral hususu ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve dünya gündemi ele alındı.Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği durumunun çok iyi olduğunu belirttiği; ticaret hacminin 50 milyar doları aştığını ve artmaya devam ettiğini dile getirdiği aktarıldı. Buna ek olarak Putin, Belarus ile tüm alanlarda aktif çalışmalar yürütüldüğünün altınu çizerek bilhassa Birlik Devleti’nin güvenliğinin sağlanması konularında da iş birliğinin sürdüğünü ifade etti.Putin açılış konuşmasında Belarus’un nükleer enerji alanında Rusya için ciddi bir ortak olduğunu belirterek, “Belarus’ta ilk nükleer santral inşa edildi ve dahası, ülkede bir sektör oluştu. Belaruslu uzmanlar şu anda Rosatom ile birlikte üçüncü ülkelerdeki nükleer projelerde bile çalışıyorlar. Bu da elbette memnuniyet verici bir gelişme" dedi.Liderlerin görüşmede nükleer enerjinin genel olarak ekonominin nitelikli büyümesine ve yeni alanların ortaya çıkmasına katkı sağladığı konusunda hemfikir kaldığı belirtilirken bu alanlara örnek olarak elektrikli ulaşımın yaygınlaştırılması, konut sektöründe elektrikli ısıtmaya geçiş, yapay zeka geliştirme, madencilik faaliyetleri ve veri merkezi inşası gibi alanlarda da işbirliği konularının görüşüldüğü aktarıldı. Liderler ayrıca bölgesel konuları da görüştü.Görüşme sonrası Belarus lideri Lukaşenko açıklama yaptı.'Tüm Ukrayna'yı kaybedecekler'Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Vladimir Zelenskiy’in Rusya'nın tekliflerini kabul etmemesi halinde tüm Ukrayna'yı kaybedeceğini söyledi.Lukaşenko açıklamasında, "Eğer Ukraynalılar bu teklifleri kabul etmezse, bu Özel Askeri Operasyon'un başında olanlardan daha kötüsü olacak. Tüm Ukrayna’yı kaybedecekler" dedi.Lukaşenko konuşmasında ayrıca Rusya'ya saldırı tehdidinde bulunan Zelenskiy’in sakinleşmesi gerektiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:'Zelenskiy, ABD’nin sunduğu şartları da kabul etmeli'Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Zelenskiy’in sadece Rusya ile konuşmakla kalmayıp, Ukrayna sorununun çözümü için ABD tarafından önerilen ve onaylanan şartları kabul etmesi gerektiğini söyledi.Lukaşenko, Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin’e verdiği röportajda, “Tüm Ukrayna’yı kaybetmemek için Zelenskiy sadece konuşmakla kalmamalı, kendisi için avantajlı olan şartları kabul etmeli. Bu şartlar genel olarak Amerikalılar tarafından onaylandı. Onlar düşünmek için ara verdiler. Ruslar ise kabul etti" dedi.'Ukrayna konusunda iyi teklifler var"Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmelerinin ardından, Ukrayna çatışmasının çözümüne dair iyi teklifler olduğunu ve bunların ABD Başkanı Donald Trump tarafından da duyulduğunu açıkladı.Lukaşenko açıklamasında, “Masada iyi bir teklif var. Başkan Putin ile bunu konuştuk, ben bunlardan bahsetmeyeceğim. Bunu başkan kendisi söyleyecektir. İyi bir teklif. Alaskada da Donald Trump tarafından duyulan Ukrayna’ya dair teklifler Washington’a götürüldü, düşünmek ve tartışmak için. Çok iyi bir teklif" dedi.'Belarus ek nükleer enerji kapasitesi inşa edecek'Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, 'aşılmaz engeller' olmadığı sürece yeni nükleer enerji kapasitesi inşa edeceğini ancak inşaat yeri konusunda henüz kesin karar vermediklerini açıkladı.Lukaşenko konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Lukaşenko, Belarus ve Rusya devlet başkanlarının iki ülkenin hükümetlerine gerekli talimatları verdiğini de aktardı.Rusya ile 5 yıllık anlaşmaya varıldıBelarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin ile Belarus’a gaz tedariki konusunda önümüzdeki beş yılı kapsayan anlaşmalara vardıklarını açıkladı.Konuya ilişkin açıklamada, “Belarus ve Rusya devlet başkanları Aleksandr Lukaşenko ile Vladimir Putin, Kremlin’de yaptıkları görüşmelerde beş yıllık bir gaz anlaşması üzerinde uzlaştılar. Bu konuda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko gazetecilere bilgi verdi" denildi.Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Vladimir Zelenskiy ile görüşmek istediğini belirterek, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için artık müzakerelere başlanması gerektiğini söyledi.Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun Rusya ziyareti sona erdi.Lukaşenko Perşembe günü çalışma ziyareti için Rusya’ya gelmişti. Aynı gün Moskova’da Küresel Atom Forumu’na katıldı. Ertesi gün Belarus Cumhurbaşkanı Kremlin’e giderek Rus meslektaşıyla görüşmeler yaptı. Putin ile Lukaşenko arasındaki görüşme Kremlin’de 5 saat 22 dakika sürdü,

