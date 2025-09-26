https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/almanyanin-unlu-havayolu-sirketi-binlerce-kisiyi-isten-cikaracak-1099699923.html
Almanya'nın ünlü havayolu şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak
Almanya merkezli havayolu şirketi Lufthansa, verimliliği artırmak amacıyla binlerce kişiyi işten çıkarma hazırlığı yapıyor. Konuya yakın kaynakların verdiği... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Almanya'nın ünlü havayolu şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak
17:34 26.09.2025 (güncellendi: 17:36 26.09.2025)
Almanya merkezli havayolu şirketi Lufthansa, verimliliği artırmak amacıyla binlerce kişiyi işten çıkarma hazırlığı yapıyor. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre şirket çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını pazartesi günü duyuracak.
Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, verimlilik hedefleri kapsamında 3 bine yakın çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.
Şirketin, özellikle idari kadrolarda yüzde 20 oranında küçülmeye gitmeyi planladığı, ancak net sayıların henüz kesinleşmediği aktarıldı. İşten çıkarmaların 29 Eylül’de Münih’te yapılacak Sermaye Piyasaları Günü’nde açıklanacağı belirtildi.
Habere ilişkin gelişmenin ardından Lufthansa hisseleri yüzde 3.4 artarak üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Şirket, son iki yıldır maliyetlerini düşüremediği ve büyüme hedeflerini ertelediği için yatırımcıların baskısıyla karşı karşıya kalmıştı.