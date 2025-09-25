https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/almanyanin-dev-sirketi-13-bin-kisiyi-isten-cikaracagini-duyurdu-1099672884.html
Almanya'nın dev şirketi 13 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu
Almanya'nın dev şirketi 13 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Alman sanayi devi Bosch, Almanya’daki otomotiv biriminde yaklaşık 13 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarmalar, şirketin Almanya’daki toplam... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T20:33+0300
2025-09-25T20:33+0300
2025-09-25T20:39+0300
dünya
almanya
teknoloji
ileri teknoloji
elektrik
araba
otomobil
elektrikli otomobil
otomobil sanayi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103405/26/1034052619_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8a1d24d547b8fc81dcc292e286458b81.jpg
Alman otomotiv sektörü, Çin’de artan rekabet, zayıf talep ve elektrikli araçlara geçişin yavaş ilerlemesi nedeniyle zor günler yaşıyor. Bosch yetkilileri, otomotiv biriminde çalışan 13 bin işçiyi çıkararak yıllık 2.5 milyar euro tasarruf sağlamayı amaçladığını belirtti. Şirket, işten çıkarmaların Almanya’daki toplam iş gücünün yüzde 10’unu, dünya genelindeki çalışanlarının ise yüzde 3’ünü kapsadığını belirtti.Bosch ve diğer tedarikçiler geçtiğimiz yıldan bu yana toplam 9 bin işçiyi işten çıkarırken, Schaeffler ve Continental gibi firmalar da binlerce kişiyi işten çıkardı.Volkswagen ve Porsche gibi büyük otomobil üreticileri de Almanya’daki satış ve kar düşüşleri nedeniyle işten çıkarma planları yapıyor. Bosch İş Konseyi Başkanı Frank Sell ise işten çıkarmaların 'tarihi ölçüde' olduğunu belirterek karara karşı mücadele edeceklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/abdli-kahve-devi-yuzlerce-magazasini-kapatiyor-binlerce-calisan-isten-cikariliyor-1099671120.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103405/26/1034052619_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_84e0ba061969238a673b59bb1f25e465.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, teknoloji, ileri teknoloji, elektrik, araba, otomobil, elektrikli otomobil, otomobil sanayi
almanya, teknoloji, ileri teknoloji, elektrik, araba, otomobil, elektrikli otomobil, otomobil sanayi
Almanya'nın dev şirketi 13 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu
20:33 25.09.2025 (güncellendi: 20:39 25.09.2025)
Alman sanayi devi Bosch, Almanya’daki otomotiv biriminde yaklaşık 13 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarmalar, şirketin Almanya’daki toplam iş gücünün yüzde 10’unu, dünya genelindeki çalışanlarının ise yüzde 3’ünü kapsıyor.
Alman otomotiv sektörü, Çin’de artan rekabet, zayıf talep ve elektrikli araçlara geçişin yavaş ilerlemesi nedeniyle zor günler yaşıyor.
Bosch yetkilileri, otomotiv biriminde çalışan 13 bin işçiyi çıkararak yıllık 2.5 milyar euro tasarruf sağlamayı amaçladığını belirtti. Şirket, işten çıkarmaların Almanya’daki toplam iş gücünün yüzde 10’unu, dünya genelindeki çalışanlarının ise yüzde 3’ünü kapsadığını belirtti.
Bosch ve diğer tedarikçiler geçtiğimiz yıldan bu yana toplam 9 bin işçiyi işten çıkarırken, Schaeffler ve Continental gibi firmalar da binlerce kişiyi işten çıkardı.
Volkswagen ve Porsche gibi büyük otomobil üreticileri de Almanya’daki satış ve kar düşüşleri nedeniyle işten çıkarma planları yapıyor. Bosch İş Konseyi Başkanı Frank Sell ise işten çıkarmaların 'tarihi ölçüde' olduğunu belirterek karara karşı mücadele edeceklerini söyledi.