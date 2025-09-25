https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/almanyanin-dev-sirketi-13-bin-kisiyi-isten-cikaracagini-duyurdu-1099672884.html

Almanya'nın dev şirketi 13 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Alman sanayi devi Bosch, Almanya'daki otomotiv biriminde yaklaşık 13 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Alman otomotiv sektörü, Çin’de artan rekabet, zayıf talep ve elektrikli araçlara geçişin yavaş ilerlemesi nedeniyle zor günler yaşıyor. Bosch yetkilileri, otomotiv biriminde çalışan 13 bin işçiyi çıkararak yıllık 2.5 milyar euro tasarruf sağlamayı amaçladığını belirtti. Şirket, işten çıkarmaların Almanya’daki toplam iş gücünün yüzde 10’unu, dünya genelindeki çalışanlarının ise yüzde 3’ünü kapsadığını belirtti.Bosch ve diğer tedarikçiler geçtiğimiz yıldan bu yana toplam 9 bin işçiyi işten çıkarırken, Schaeffler ve Continental gibi firmalar da binlerce kişiyi işten çıkardı.Volkswagen ve Porsche gibi büyük otomobil üreticileri de Almanya’daki satış ve kar düşüşleri nedeniyle işten çıkarma planları yapıyor. Bosch İş Konseyi Başkanı Frank Sell ise işten çıkarmaların 'tarihi ölçüde' olduğunu belirterek karara karşı mücadele edeceklerini söyledi.

