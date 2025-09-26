https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/abdde-tuketici-guveni-son-4-ayin-en-dusuk-seviyesine-indi-1099703187.html

ABD’de tüketici güveni son 4 ayın en düşük seviyesine indi

ABD’de tüketici güveni son 4 ayın en düşük seviyesine indi

Sputnik Türkiye

Michigan Üniversitesi’nin anketine göre Tüketici Güven Endeksi eylül ayında 55.1’e geriledi. Bu seviye, ağustostaki 58.2’nin ve geçen yıl eylülde kaydedilen... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-26T18:18+0300

2025-09-26T18:18+0300

2025-09-26T18:19+0300

dünya

abd

tüketici

tüketici güven endeksi

tüketici hakları

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

tüketici başvuru merkezi

enflasyon

gıda enflasyonu

hiper enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1a/1056689071_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d8248f055de490517afca5c09b49cc08.jpg

ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde aşağı yönlü revizyonla 55.1’e geriledi.Açıklanan verilere göre tüketici güveni, ağustosta 58.2 seviyesindeyken eylülde 3.1 puan gerileyerek 55.1’e indi ve 2024’ün eylül ayında kaydedilen 70.3 seviyesinin de altında kaldı. Böylece endeks, mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu.Mevcut ekonomik koşullar endeksi eylülde 60.4’e düşerken, tüketici beklentileri endeksi 51.7’ye geriledi. Kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4.8’den yüzde 4.7’ye inerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3.7’ye yükseldi.Michigan Üniversitesi Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, iş gücü piyasalarına ve ekonomik koşullara dair beklentilerin zayıfladığını belirterek, tüketicilerin yüksek fiyatların kalıcılığı karşısında endişeli olduklarını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/cinden-dev-ithalat-ticarette-abd-yerine-arjantin-tercih-edildi-1099633275.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, tüketici, tüketici güven endeksi, tüketici hakları, tüketici fiyat endeksi (tüfe), tüketici başvuru merkezi, enflasyon, gıda enflasyonu, hiper enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı