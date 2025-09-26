https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/abdde-tuketici-guveni-son-4-ayin-en-dusuk-seviyesine-indi-1099703187.html
ABD’de tüketici güveni son 4 ayın en düşük seviyesine indi
Michigan Üniversitesi'nin anketine göre Tüketici Güven Endeksi eylül ayında 55.1'e geriledi. Bu seviye, ağustostaki 58.2'nin ve geçen yıl eylülde kaydedilen... 26.09.2025
ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde aşağı yönlü revizyonla 55.1’e geriledi.Açıklanan verilere göre tüketici güveni, ağustosta 58.2 seviyesindeyken eylülde 3.1 puan gerileyerek 55.1’e indi ve 2024’ün eylül ayında kaydedilen 70.3 seviyesinin de altında kaldı. Böylece endeks, mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu.Mevcut ekonomik koşullar endeksi eylülde 60.4’e düşerken, tüketici beklentileri endeksi 51.7’ye geriledi. Kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4.8’den yüzde 4.7’ye inerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3.7’ye yükseldi.Michigan Üniversitesi Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, iş gücü piyasalarına ve ekonomik koşullara dair beklentilerin zayıfladığını belirterek, tüketicilerin yüksek fiyatların kalıcılığı karşısında endişeli olduklarını ifade etti.
18:18 26.09.2025 (güncellendi: 18:19 26.09.2025)
