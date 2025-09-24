https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/cinden-dev-ithalat-ticarette-abd-yerine-arjantin-tercih-edildi-1099633275.html

Çin’den dev ithalat: Ticarette ABD yerine Arjantin tercih edildi

Çin’den dev ithalat: Ticarette ABD yerine Arjantin tercih edildi

Sputnik Türkiye

ABD ile ticaret savaşı sürerken Pekin, Arjantin’in vergi indiriminden yararlanarak soya stoğunu güçlendirdi. Yalnızca bu hafta 1.3 milyon tonu aşan sevkiyat... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-24T15:05+0300

2025-09-24T15:05+0300

2025-09-24T15:05+0300

dünya

arjantin

abd

pekin

çin

ticaret

soya

ithalat

trump gümrük vergileri listesi

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099250866_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b8e6f1fdb775a5bb882b1be55b326cc0.jpg

Çin, Arjantin’in ihracat vergilerini geçici olarak kaldırmasının ardından Güney Amerika ülkesinden en az 10 gemi dolusu soya fasulyesi daha satın aldı. Alımların kasım ayındaki yüklemeler için yapıldığı, bunun da alım dalgasını büyüttüğü bildirildi.Aktarılan bilgilere göre, Çin bu sezon ABD’den henüz hiçbir soya fasulyesi siparişi vermedi. Uzmanlar, bunun Washington ile süren ticaret savaşında tarım ürünlerinin yeniden koz olarak kullanıldığının işareti olduğuna dikkat çekti.20 gemi, 1.3 milyon ton soyaBu hafta Arjantin’den rezerve edilen sevkiyatların en az 20 gemiye ulaştığı ve toplamda 1.3 milyon tonu aştığı ifade edildi. Çinli ithalatçıların, sürpriz vergi indirimi devam ettiği sürece Arjantin’den alımları sürdüreceği belirtildi.Arjantin’den gelen ürünlerin, özellikle yıl sonu ve 2026’nın ilk çeyreğinde Çin’in yaşayabileceği arz açığını kapatacağı aktarılıyor. Normalde bu dönemde ABD sevkiyatlarının piyasaya hakim olduğu biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/abd-ve-cinin-ticaret-gorusmeleri-iyi-gecti-trump-cuma-gunu-si-ile-gorusecek-1099378916.html

arjantin

pekin

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arjantin, abd, pekin, çin, ticaret, soya, ithalat, trump gümrük vergileri listesi, donald trump