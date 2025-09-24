https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/cinden-dev-ithalat-ticarette-abd-yerine-arjantin-tercih-edildi-1099633275.html
Çin’den dev ithalat: Ticarette ABD yerine Arjantin tercih edildi
ABD ile ticaret savaşı sürerken Pekin, Arjantin’in vergi indiriminden yararlanarak soya stoğunu güçlendirdi. Yalnızca bu hafta 1.3 milyon tonu aşan sevkiyat... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Çin, Arjantin’in ihracat vergilerini geçici olarak kaldırmasının ardından Güney Amerika ülkesinden en az 10 gemi dolusu soya fasulyesi daha satın aldı. Alımların kasım ayındaki yüklemeler için yapıldığı, bunun da alım dalgasını büyüttüğü bildirildi.Aktarılan bilgilere göre, Çin bu sezon ABD’den henüz hiçbir soya fasulyesi siparişi vermedi. Uzmanlar, bunun Washington ile süren ticaret savaşında tarım ürünlerinin yeniden koz olarak kullanıldığının işareti olduğuna dikkat çekti.20 gemi, 1.3 milyon ton soyaBu hafta Arjantin’den rezerve edilen sevkiyatların en az 20 gemiye ulaştığı ve toplamda 1.3 milyon tonu aştığı ifade edildi. Çinli ithalatçıların, sürpriz vergi indirimi devam ettiği sürece Arjantin’den alımları sürdüreceği belirtildi.Arjantin’den gelen ürünlerin, özellikle yıl sonu ve 2026’nın ilk çeyreğinde Çin’in yaşayabileceği arz açığını kapatacağı aktarılıyor. Normalde bu dönemde ABD sevkiyatlarının piyasaya hakim olduğu biliniyor.
