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Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında ara karar açıklandı
Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında ara karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu çiftinin de aralarında bulunduğu üç sanığın, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 195’er yıla kadar hapis cezası... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-21T18:03+0300
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Kıvanç ve Beril Talu çiftinin yargılandığı dolandırıcılık davasında mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Talu çifti tutuklu olarak, sanıklardan Ertan Koç ise tutuksuz olarak hazır bulundu. Müştekilerden Burçin K., reklam çekimi bahanesiyle 280 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Savunmasında 20 aydır tutuklu olduğunu belirten Beril Talu, hayali işler iddialarına karşı fatura sunduklarını söylerken, esi Kıvanç Talu ise şu ifadeyi verdi:Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederken, mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcılığa göndererek duruşmayı erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240106/sosyal-medya-fenomeni-kivanc-beril-talu-cifti-tutuklandi-1079370503.html
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kıvanç talu, beril talu, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı

Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında ara karar açıklandı

18:03 21.07.2025
© AAKıvanç Talu Beril Talu
Kıvanç Talu Beril Talu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© AA
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Sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu çiftinin de aralarında bulunduğu üç sanığın, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 195’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı.
Kıvanç ve Beril Talu çiftinin yargılandığı dolandırıcılık davasında mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Talu çifti tutuklu olarak, sanıklardan Ertan Koç ise tutuksuz olarak hazır bulundu. Müştekilerden Burçin K., reklam çekimi bahanesiyle 280 bin lira dolandırıldığını iddia etti.
Savunmasında 20 aydır tutuklu olduğunu belirten Beril Talu, hayali işler iddialarına karşı fatura sunduklarını söylerken, esi Kıvanç Talu ise şu ifadeyi verdi:

Bu iddialar üzerine 20 aydır tutukluyuz. Söz konusu konuşulan paralar yaptığımız reklamcılık işinde eşimin aldığı borçlardır. Tutuklandığımız için ödeyemediğimiz borçlardır. Eşimle hapisteyken çalışıp para kazanamıyoruz. Evdeki eşyamızı bile satıp bu insanlara faiziyle para ödedik. Bu insanlara paralarını ödeyebilmek için oğlumun oyuncağını sattım. Biz, sizleri dolandırmadık. Tutuksuz yargılanmayı ve tahliyemizi talep ediyorum.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederken, mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcılığa göndererek duruşmayı erteledi.
Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu çifti emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çift, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
DÜNYA
Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çifti tutuklandı
6 Ocak 2024, 00:02
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