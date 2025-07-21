https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/fenomen-kivanc-talu-ve-beril-talu-hakkinda-ara-karar-aciklandi-1098044200.html

Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında ara karar açıklandı

Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında ara karar açıklandı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu çiftinin de aralarında bulunduğu üç sanığın, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 195’er yıla kadar hapis cezası... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T18:03+0300

2025-07-21T18:03+0300

2025-07-21T18:03+0300

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Kıvanç ve Beril Talu çiftinin yargılandığı dolandırıcılık davasında mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Talu çifti tutuklu olarak, sanıklardan Ertan Koç ise tutuksuz olarak hazır bulundu. Müştekilerden Burçin K., reklam çekimi bahanesiyle 280 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Savunmasında 20 aydır tutuklu olduğunu belirten Beril Talu, hayali işler iddialarına karşı fatura sunduklarını söylerken, esi Kıvanç Talu ise şu ifadeyi verdi:Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederken, mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcılığa göndererek duruşmayı erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240106/sosyal-medya-fenomeni-kivanc-beril-talu-cifti-tutuklandi-1079370503.html

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kıvanç talu, beril talu, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı