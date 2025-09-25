İtalya’dan Sumud Filosu’na destek için ikinci askeri gemi: ‘Ortam endişe verici’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/son-dakika-italyadan-sumud-filosuna-destek-icin-ikinci-askeri-gemi-ortam-endise-verici-1099654402.html

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve dron saldırılarına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere ikinci bir askeri gemi gönderdiğini duyurdu. Detaylar haberde...

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Guido Crosetto, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin aldıkları önlemlerle ilgili parlamenteri bilgilendirdi.Crosetto, "Bir gemi gönderdik, bir diğeri de yolda, her türlü olasılığa hazır” ifadelerini kullandı.‘Ortam endişe verici’Filoda herhangi bir olay yaşanmaması için çalışmaya devam edeceklerini ve ortamın endişe verici olduğunu dile getiren Crosetto, "Vatandaşlarımız, diğer ülkelerin karasularına girerse güvenliklerini garanti edemeyiz" dedi.Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında dronlarla saldırı düzenlenmişti.İspanya da askeri gemi gönderiyorİtalya Savunma Bakanı Crosetto, dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, dronlarla yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve vatandaşlarına yardım için İtalyan Donanmasına ait bir gemiyi bölgeye gönderdiğini belirtmişti.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'ye doğru yolda olan Küresel Sumud Filosu'nu korumak üzere ülkesinin Cartagena Limanı'ndan yarın bir askeri geminin yola çıkacağını duyurmuştu.

