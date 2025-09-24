Türkiye
İspanya Başbakanı Sanchez, Küresel Sumud Filosu'na yardım için yarın askeri gemi göndereceklerini açıkladı
2025-09-24T23:48+0300
2025-09-24T23:48+0300
dünya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
gazze
i̇srail
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla, ülkesinin Cartagena Limanı'ndan bir askeri geminin yarın yola çıkacağını duyurdu.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumu sonrasında basına konuşan Sanchez, "Gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi, filoya yardım etmek ve olası bir kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere yarın Cartagena’dan hareket edecek." ifadelerini kullandı.Gazze’ye uygulanan İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan, 50'den fazla teknenin bulunduğu filoya dün gece insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği iddia edilmişti. Saldırıda en az 13 patlama meydana gelirken, bazı iletişim kanallarında kesintiler yaşandı. Olayda can kaybı olmadığı bildirildi.
gazze
i̇srail
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, gazze, i̇srail
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, gazze, i̇srail

23:48 24.09.2025
© AA / Ayhan MehmetKüresel Sumud Filosu
Küresel Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© AA / Ayhan Mehmet
İspanya, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla askeri gemi gönderiyor. İspanya Başbakan Sanchez, geminin kurtarma ve yardım operasyonu için yarın Cartagena Limanı’ndan hareket edeceğini açıkladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla, ülkesinin Cartagena Limanı'ndan bir askeri geminin yarın yola çıkacağını duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumu sonrasında basına konuşan Sanchez, "Gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi, filoya yardım etmek ve olası bir kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere yarın Cartagena’dan hareket edecek." ifadelerini kullandı.
Gazze’ye uygulanan İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan, 50'den fazla teknenin bulunduğu filoya dün gece insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği iddia edilmişti. Saldırıda en az 13 patlama meydana gelirken, bazı iletişim kanallarında kesintiler yaşandı. Olayda can kaybı olmadığı bildirildi.
