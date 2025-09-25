Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/meteorolojiden-istanbul-dahil-11-il-icin-sari-alarm-bu-gece-yarisi-basliyor-1099661727.html
Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 il için 'sarı' alarm: Bu gece yarısı başlıyor
Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 il için 'sarı' alarm: Bu gece yarısı başlıyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 11 şehir için sarı kodlu uyarı yayımladı. Cuma ve cumartesi günleri kuzey yönlerden... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T15:49+0300
2025-09-25T15:50+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
i̇stanbul
hava durumu
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
rüzgar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099427423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df750f24d712da19372dfc1cbb74d29e.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Eylül Cuma ve 27 Eylül Cumartesi günleri için fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, “26.09.2025 Cuma ve 27.09.2025 Cumartesi günleri Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.Beklenen fırtına nedeniyle İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapıldı.Fırtına gece yarısı başlayacakMeteoroloji, fırtınanın bu gece 00.00 itibarıyla etkili olmaya başlayacağını, cumartesi gece yarısına kadar süreceğini bildirdi. Vatandaşlara, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve sert rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.Hafta sonu İstanbul’da hava durumuMeteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre cuma günü İstanbul’da sağanak geçişleri bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının 23 dereceye kadar düşeceği ve sert esen rüzgar nedeniyle havanın daha serin hissedileceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/istanbul-dahil-bircok-ile-kis-geliyor-uzmanindan-montlari-dolaptan-cikarin-uyarisi--1099648038.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099427423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31bc15735beb0cb58e53b7a09d3f8636.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji genel müdürlüğü, sarı kodlu uyarı, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir hava durumu, 11 şehir için fırtına uyarısı, hafta sonu hava nasıl olacak, meteoroloji fırtına tahmini, i̇stanbul’da sağanak, sert rüzgar uyarısı
meteoroloji genel müdürlüğü, sarı kodlu uyarı, i̇stanbul hava durumu, i̇zmir hava durumu, 11 şehir için fırtına uyarısı, hafta sonu hava nasıl olacak, meteoroloji fırtına tahmini, i̇stanbul’da sağanak, sert rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 il için 'sarı' alarm: Bu gece yarısı başlıyor

15:49 25.09.2025 (güncellendi: 15:50 25.09.2025)
© AA / Ağıt Erdi UlukayaMeteoroloji ve AKOM uyardı, ilk kar ve sağanak yağış geliyor
Meteoroloji ve AKOM uyardı, ilk kar ve sağanak yağış geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 11 şehir için sarı kodlu uyarı yayımladı. Cuma ve cumartesi günleri kuzey yönlerden esmesi beklenen fırtınanın hızının yer yer 80 km/saat’e ulaşacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Eylül Cuma ve 27 Eylül Cumartesi günleri için fırtına uyarısı yaptı.
Açıklamada, “26.09.2025 Cuma ve 27.09.2025 Cumartesi günleri Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
Beklenen fırtına nedeniyle İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Fırtına gece yarısı başlayacak

Meteoroloji, fırtınanın bu gece 00.00 itibarıyla etkili olmaya başlayacağını, cumartesi gece yarısına kadar süreceğini bildirdi. Vatandaşlara, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve sert rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Hafta sonu İstanbul’da hava durumu

Meteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre cuma günü İstanbul’da sağanak geçişleri bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının 23 dereceye kadar düşeceği ve sert esen rüzgar nedeniyle havanın daha serin hissedileceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, ani su baskınlarına dikkat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
TÜRKİYE
İstanbul dahil birçok ile kış geliyor: Uzmanından 'montları dolaptan çıkarın' uyarısı
06:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала