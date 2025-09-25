https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/meteorolojiden-istanbul-dahil-11-il-icin-sari-alarm-bu-gece-yarisi-basliyor-1099661727.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 il için 'sarı' alarm: Bu gece yarısı başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 11 şehir için sarı kodlu uyarı yayımladı. Cuma ve cumartesi günleri kuzey yönlerden... 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Eylül Cuma ve 27 Eylül Cumartesi günleri için fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, “26.09.2025 Cuma ve 27.09.2025 Cumartesi günleri Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.Beklenen fırtına nedeniyle İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapıldı.Fırtına gece yarısı başlayacakMeteoroloji, fırtınanın bu gece 00.00 itibarıyla etkili olmaya başlayacağını, cumartesi gece yarısına kadar süreceğini bildirdi. Vatandaşlara, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve sert rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.Hafta sonu İstanbul’da hava durumuMeteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre cuma günü İstanbul’da sağanak geçişleri bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının 23 dereceye kadar düşeceği ve sert esen rüzgar nedeniyle havanın daha serin hissedileceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

