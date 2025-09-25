https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/istanbul-dahil-bircok-ile-kis-geliyor-uzmanindan-montlari-dolaptan-cikarin-uyarisi--1099648038.html

İstanbul dahil birçok ile kış geliyor: Uzmanından 'montları dolaptan çıkarın' uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yarından itibaren İstanbul'da dahil birçok ilde hava sıcaklıkları düşüyor ve sağanak yağış geliyor. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul dahil birçok ilde yarından itibaren hava sıcaklıkları düşecek ve sağanak yağış gelecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen 'montlarınızı çıkarın' diye uyarırken, cuma ve pazartesi günlerine dikkat çekildi. 'Kuzeyde yaz bitti'Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu değiştirdi. Buna göre önümüzdeki günlerde bazı illerde sağanak yağışın etkili olmasıyla birlikte sıcaklıklarda da düşüş yaşanacak. İstanbul'da da iki günlük yağmur bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen havaların soğuyacağı tarihi açıklayarak 'Montlarınızı çıkartın' dedi. Prof. Dr. Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazartesi İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 C. 29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde Yaz bitti." dedi.

