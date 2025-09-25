https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/kozmik-sirri-cozen-kesif-bilim-dunyasini-heyecanlandirdi-galaksi-merkezinde-olmayan-gezgin-bir-kara-1099656165.html
Kozmik sırrı çözen keşif, bilim dünyasını heyecanlandırdı: Galaksi merkezinde olmayan 'gezgin' bir kara delik bulundu
Kozmik sırrı çözen keşif, bilim dünyasını heyecanlandırdı: Galaksi merkezinde olmayan 'gezgin' bir kara delik bulundu
Sputnik Türkiye
Astronomlar, Dünya’dan 230 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir cüce galakside merkezin dışında bulunan ve enerji ışınımı yapan bir kara delik keşfetti. Bu... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T13:13+0300
2025-09-25T13:13+0300
2025-09-25T13:13+0300
dünya
yaşam
galaksi
tao
güneş
tek gerçek tanrıya i̇nanç (fast) partisi
karadelik
kara delik
süper kütleli kara delik
gezgin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098105800_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_8bd5f82436b46aefe15549dc8dd0e5ef.png
Uzun süredir kara deliklerin galaksilerin merkezinde bulunduğu düşünülüyordu. Ancak Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Şanghay Astronomi Gözlemevi’nden Dr. An Tao liderliğindeki ekip, MaNGA 12772-12704 adlı cüce galakside merkezin yaklaşık 1 kiloparsek (3 bin ışık yılı) dışında, aktif olarak beslenen ve radyo jetleri yayan bir kara delik keşfetti.En ikna edici 'merkez dışı' keşiflerden biriAraştırmacılar, Very Long Baseline Array (VLBA) ile yaptıkları gözlemlerde, kara deliğin galaksi merkezinden yaklaşık 0,94 kpc uzaklıkta olduğunu ve parlak çekirdeğinden yayılan jetlerin 7 ışık yılına kadar uzandığını belirledi. Kaynağın parlaklık sıcaklığı bir milyar kelvini aştı. Kara deliğin kütlesi yaklaşık Güneş’in 300 bin katı olarak tahmin ediliyor ve bu da onu orta kütleli kara delikler (IMBH) kategorisine sokuyor.Kozmik evrim teorilerini değiştirebilirÇalışma, Science Bulletin dergisinde 4 Eylül’de yayımlandı. Bulgular, kara deliklerin yalnızca galaksi merkezlerinde değil, çevre bölgelerde de büyüyüp enerji saçabileceğini ve erken evrende süper kütleli kara deliklerin hızlı oluşumuna ışık tutabileceğini gösteriyor. Ekip üyelerinden Dr. Liu Yuanqi keşfi, “Bu, galaksi merkezinden sapmış olsa da hâlâ güçlü ışık saçan kozmik bir deniz feneri gibi” sözleriyle nitelendirdi.Neden cüce galaksiler?Bilim insanları, cüce galaksileri kozmik fosiller olarak görüyor. Kütlelerinin düşük olması, birleşmeler sonrası kara deliklerin kolayca merkezden dışarı itilmesine yol açabiliyor. Bu nedenle cüce galaksiler, kara delik göçleri ve evrimi konusunda kritik ipuçları sunuyor.Geleceğin teleskoplarıyla yeni keşifler yoldaUzmanlara göre bu keşif, “gezgin kara delikler”in artık yalnızca kuramsal bir olgu olmadığını, gözlemsel olarak da doğrulandığını ortaya koyuyor. Yakında hizmete girecek Square Kilometre Array (SKA) ve FAST teleskobu gibi yeni nesil gözlemevleri, çok daha zayıf kara delik sinyallerini tespit ederek evrenin karanlık sırlarını çözmeye katkı sağlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/bu-sehir-dunyada-bir-ilk-gunluk-ekran-suresi-2-saatle-sinirlandirildi-1099655214.html
galaksi
tao
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098105800_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_e75d50604bbef7518b9e25284ef24dab.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya, galaksi, tao, güneş, tek gerçek tanrıya i̇nanç (fast) partisi, karadelik, kara delik, süper kütleli kara delik, gezgin, gezgin, bilim, bilim haberleri, yılsonu2025
dünya, galaksi, tao, güneş, tek gerçek tanrıya i̇nanç (fast) partisi, karadelik, kara delik, süper kütleli kara delik, gezgin, gezgin, bilim, bilim haberleri, yılsonu2025
Kozmik sırrı çözen keşif, bilim dünyasını heyecanlandırdı: Galaksi merkezinde olmayan 'gezgin' bir kara delik bulundu
Astronomlar, Dünya’dan 230 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir cüce galakside merkezin dışında bulunan ve enerji ışınımı yapan bir kara delik keşfetti. Bu olağanüstü bulgu, kara deliklerin yalnızca galaksi merkezlerinde değil, galaksilerin farklı bölgelerinde de büyüyüp evrimlerini şekillendirebildiğini kanıtlıyor.
Uzun süredir kara deliklerin galaksilerin merkezinde bulunduğu düşünülüyordu. Ancak Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Şanghay Astronomi Gözlemevi’nden Dr. An Tao liderliğindeki ekip, MaNGA 12772-12704 adlı cüce galakside merkezin yaklaşık 1 kiloparsek (3 bin ışık yılı) dışında, aktif olarak beslenen ve radyo jetleri yayan bir kara delik keşfetti.
En ikna edici 'merkez dışı' keşiflerden biri
Araştırmacılar, Very Long Baseline Array (VLBA) ile yaptıkları gözlemlerde, kara deliğin galaksi merkezinden yaklaşık 0,94 kpc uzaklıkta olduğunu ve parlak çekirdeğinden yayılan jetlerin 7 ışık yılına kadar uzandığını belirledi. Kaynağın parlaklık sıcaklığı bir milyar kelvini aştı. Kara deliğin kütlesi yaklaşık Güneş’in 300 bin katı olarak tahmin ediliyor ve bu da onu orta kütleli kara delikler (IMBH) kategorisine sokuyor.
Kozmik evrim teorilerini değiştirebilir
Çalışma, Science Bulletin dergisinde 4 Eylül’de yayımlandı. Bulgular, kara deliklerin yalnızca galaksi merkezlerinde değil, çevre bölgelerde de büyüyüp enerji saçabileceğini ve erken evrende süper kütleli kara deliklerin hızlı oluşumuna ışık tutabileceğini gösteriyor. Ekip üyelerinden Dr. Liu Yuanqi keşfi, “Bu, galaksi merkezinden sapmış olsa da hâlâ güçlü ışık saçan kozmik bir deniz feneri gibi” sözleriyle nitelendirdi.
Bilim insanları, cüce galaksileri kozmik fosiller olarak görüyor. Kütlelerinin düşük olması, birleşmeler sonrası kara deliklerin kolayca merkezden dışarı itilmesine yol açabiliyor. Bu nedenle cüce galaksiler, kara delik göçleri ve evrimi konusunda kritik ipuçları sunuyor.
Geleceğin teleskoplarıyla yeni keşifler yolda
Uzmanlara göre bu keşif, “gezgin kara delikler”in artık yalnızca kuramsal bir olgu olmadığını, gözlemsel olarak da doğrulandığını ortaya koyuyor. Yakında hizmete girecek Square Kilometre Array (SKA) ve FAST teleskobu gibi yeni nesil gözlemevleri, çok daha zayıf kara delik sinyallerini tespit ederek evrenin karanlık sırlarını çözmeye katkı sağlayacak.