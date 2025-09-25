https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/bu-sehir-dunyada-bir-ilk-gunluk-ekran-suresi-2-saatle-sinirlandirildi-1099655214.html

Bu şehir dünyada bir ilk: Günlük ekran süresi 2 saatle sınırlandırıldı

Bu şehir dünyada bir ilk: Günlük ekran süresi 2 saatle sınırlandırıldı

Sputnik Türkiye

Japonya’nın Aichi bölgesindeki Toyoake kenti, ekran kullanımını günde yalnızca iki saatle sınırlandıran yeni bir kılavuz yayımladı. Karar yasal bağlayıcılığa... 25.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-25T12:57+0300

2025-09-25T12:57+0300

2025-09-25T12:57+0300

haberler

yaşam

ekran

ekran bağımlılığı

telefon

bilgisayar

teknoloji

yılsonu2025

japonya

japonya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/11/1042476305_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_227d0a0ba92964537c34d8db363635a2.jpg

Toyoake Belediyesi, 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek olan kılavuzla, vatandaşlara iş ve okul dışında dijital cihaz kullanımını günde 2 saatle sınırlandırmayı öneriyor. Bu kapsamda akıllı telefonlar, oyun konsolları ve diğer dijital cihazlar dahil edildi.Çocuklar için saat sınırlamasıKılavuzda, ilkokul öğrencilerinin saat 21.00’den sonra akıllı telefon kullanmaması, lise ve üzeri yaş grubunun ise en geç saat 22.00’de cihazlarını kapatması tavsiye ediliyor. Belediye ayrıca, ailelere ev içinde net kurallar koymaları yönünde çağrı yaptı.Belediye Başkanı’ndan açıklamaToyoake Belediye Başkanı Masafumi Koki, uygulamanın yasal zorunluluk olmadığını vurguladı:“Bu vatandaşların haklarını kısıtlamak ya da görev yüklemek anlamına gelmiyor. Amacımız, ailelerin ekran kullanımını ve cihazların hangi saatlerde kullanılacağını düşünmeleri için bir fırsat yaratmak.”Tepkiler hızla yükseldiKarar öncesi yapılan görüşmelerde 120’den fazla kişi, belediyeyle iletişime geçti. Japon basınına göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 80’i düzenlemeye karşı çıktı, daha küçük bir kesim ise destek verdi. Belediye ayrıca ekran süresiyle başa çıkmak için danışmanlık ve destek hattı kurmayı planlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/beyaz-sarayda-ilginc-degisiklik-biden-portresi-yerine-imza-atan-robot-fotografi-asildi-1099654176.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, ekran, ekran bağımlılığı, telefon, bilgisayar, teknoloji, yılsonu2025, japonya, japonya