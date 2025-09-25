Türkiye
Bu şehir dünyada bir ilk: Günlük ekran süresi 2 saatle sınırlandırıldı
Bu şehir dünyada bir ilk: Günlük ekran süresi 2 saatle sınırlandırıldı
Japonya'nın Aichi bölgesindeki Toyoake kenti, ekran kullanımını günde yalnızca iki saatle sınırlandıran yeni bir kılavuz yayımladı. Karar yasal bağlayıcılığa... 25.09.2025
Toyoake Belediyesi, 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek olan kılavuzla, vatandaşlara iş ve okul dışında dijital cihaz kullanımını günde 2 saatle sınırlandırmayı öneriyor. Bu kapsamda akıllı telefonlar, oyun konsolları ve diğer dijital cihazlar dahil edildi.Çocuklar için saat sınırlamasıKılavuzda, ilkokul öğrencilerinin saat 21.00’den sonra akıllı telefon kullanmaması, lise ve üzeri yaş grubunun ise en geç saat 22.00’de cihazlarını kapatması tavsiye ediliyor. Belediye ayrıca, ailelere ev içinde net kurallar koymaları yönünde çağrı yaptı.Belediye Başkanı’ndan açıklamaToyoake Belediye Başkanı Masafumi Koki, uygulamanın yasal zorunluluk olmadığını vurguladı:“Bu vatandaşların haklarını kısıtlamak ya da görev yüklemek anlamına gelmiyor. Amacımız, ailelerin ekran kullanımını ve cihazların hangi saatlerde kullanılacağını düşünmeleri için bir fırsat yaratmak.”Tepkiler hızla yükseldiKarar öncesi yapılan görüşmelerde 120’den fazla kişi, belediyeyle iletişime geçti. Japon basınına göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 80’i düzenlemeye karşı çıktı, daha küçük bir kesim ise destek verdi. Belediye ayrıca ekran süresiyle başa çıkmak için danışmanlık ve destek hattı kurmayı planlıyor.
Bu şehir dünyada bir ilk: Günlük ekran süresi 2 saatle sınırlandırıldı

12:57 25.09.2025
