DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Kremlin: Rusya, biyolojik silahlardan genel olarak vazgeçilmesi sürecine katılmaya hazır
Kremlin: Rusya, biyolojik silahlardan genel olarak vazgeçilmesi sürecine katılmaya hazır
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump’ın biyolojik silah geliştirmekten vazgeçme girişimini olağanüstü olarak nitelendirerek, Moskova’nın biyolojik... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T12:26+0300
2025-09-25T12:48+0300
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın biyolojik silah geliştirmekten vazgeçme girişimini olağanüstü olarak nitelendirerek, Moskova’nın biyolojik silahlardan genel olarak vazgeçilmesi sürecine katılmaya hazır olduğunu vurguladı.Peskov ayrıca Washington'un, Ukrayna'daki duruma barışçıl bir çözüm bulunması yönündeki siyasi iradesini sürdürdüğünün altını çizdi, Moskova'nın barış görüşmelerine açık olduğunu sözlerine ekledi.
12:26 25.09.2025 (güncellendi: 12:48 25.09.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump’ın biyolojik silah geliştirmekten vazgeçme girişimini olağanüstü olarak nitelendirerek, Moskova’nın biyolojik silahlardan genel olarak vazgeçilmesi sürecine katılmaya hazır olduğunu vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın biyolojik silah geliştirmekten vazgeçme girişimini olağanüstü olarak nitelendirerek, Moskova’nın biyolojik silahlardan genel olarak vazgeçilmesi sürecine katılmaya hazır olduğunu vurguladı.
Peskov ayrıca Washington'un, Ukrayna'daki duruma barışçıl bir çözüm bulunması yönündeki siyasi iradesini sürdürdüğünün altını çizdi, Moskova'nın barış görüşmelerine açık olduğunu sözlerine ekledi.
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Ukrayna'nın savaşarak bazı şeyleri geri alabileceği tezi hatalı
Dün, 13:37
