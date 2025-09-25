https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/kremlin-rusya-biyolojik-silahlardan-genel-olarak-vazgecilmesi-surecine-katilmaya-hazir-1099654315.html
Kremlin: Rusya, biyolojik silahlardan genel olarak vazgeçilmesi sürecine katılmaya hazır
Kremlin: Rusya, biyolojik silahlardan genel olarak vazgeçilmesi sürecine katılmaya hazır
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump'ın biyolojik silah geliştirmekten vazgeçme girişimini olağanüstü olarak nitelendirerek, Moskova'nın biyolojik... 25.09.2025
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın biyolojik silah geliştirmekten vazgeçme girişimini olağanüstü olarak nitelendirerek, Moskova’nın biyolojik silahlardan genel olarak vazgeçilmesi sürecine katılmaya hazır olduğunu vurguladı.Peskov ayrıca Washington'un, Ukrayna'daki duruma barışçıl bir çözüm bulunması yönündeki siyasi iradesini sürdürdüğünün altını çizdi, Moskova'nın barış görüşmelerine açık olduğunu sözlerine ekledi.
Kremlin: Rusya, biyolojik silahlardan genel olarak vazgeçilmesi sürecine katılmaya hazır
12:26 25.09.2025 (güncellendi: 12:48 25.09.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump’ın biyolojik silah geliştirmekten vazgeçme girişimini olağanüstü olarak nitelendirerek, Moskova’nın biyolojik silahlardan genel olarak vazgeçilmesi sürecine katılmaya hazır olduğunu vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın biyolojik silah geliştirmekten vazgeçme girişimini olağanüstü olarak nitelendirerek, Moskova’nın biyolojik silahlardan genel olarak vazgeçilmesi sürecine katılmaya hazır olduğunu vurguladı.
Peskov ayrıca Washington'un, Ukrayna'daki duruma barışçıl bir çözüm bulunması yönündeki siyasi iradesini sürdürdüğünün altını çizdi, Moskova'nın barış görüşmelerine açık olduğunu sözlerine ekledi.