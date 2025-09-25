https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/balikesir-sindirgida-suren-depremlerin-nedeni-bariyer-cikti-1099656007.html

Balıkesir Sındırgı'da süren depremlerin nedeni 'bariyer' çıktı: Fay hattının kırılmasını engelliyor

Balıkesir Sındırgı'da süren depremlerin nedeni 'bariyer' çıktı: Fay hattının kırılmasını engelliyor

Sputnik Türkiye

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin fay hattının daha uzun mesafelerde kırılmasını engelleyen bir 'bariyer'e denk geldiğinden bölgede 5... 25.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-25T13:09+0300

2025-09-25T13:09+0300

2025-09-25T13:10+0300

türki̇ye

bursa

sındırgı

deprem

fay hattı

bariyer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099655715_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44a5c2be0fd0f65b3c7b293087306751.png

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 9 binden fazla deprem meydana geldi. Depremlerin devam etmesi endişe yaratırken Bursa Uludağ Üniversitesi Deprem Araştırma ve Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, 6.1 büyüklüğündeki depremin fay hattının daha uzun mesafelerde kırılmasını engelleyen bir 'bariyer'e denk geldiğini söyledi. Doç. Dr. Şenkaya, "Batı Anadolu'da şimdiye kadar çok fazla rastlamadığımız fay hattının kırılmasını engelleyen bir yer altı yapısı olan bariyer sistemi mevcut. Söz konusu deprem bariyeri aşamadığından fay hattı, enerjisini bugüne kadar devam eden artçılarla sönümlendirmeye çalışıyor. Bu nedenle 6,1'in artçıları azalarak devam etmesi gerekirken enerjiyi tam atamadığı için zaman zaman 5 büyüklüğüne ulaşan depremler yaşanıyor" dedi. Bariyer 'fay hattının' daha fazla kırılmasını engelliyorDoç. Dr. Şenkaya, fayın 6,1'den daha büyük deprem üretmeye hazırlanırken yeraltındaki yapısal özelliklerden kaynaklı enerjisini tam atamadığını vurguladı. Kayaçların oluşturduğu bariyerin fay hattının daha fazla kırılmasına engel olduğunu anlatan Şenkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:Şenkaya, 6,1'lik depremden sonra meydana gelen sarsıntılara değinerek, "10 Ağustos günü oluşan 6,1'lik ana şoktan günümüze kadar 9 binin üzerinde sarsıntı yaşandı. Bu, çok büyük bir sayı. Sarsıntılar arasında 4 ve üzerinde beklemediğimiz ana şoklar da var." diye konuştu.Deprem neden daha fazla hissediliyor?Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki fayın çalışma mekanizmasının Bursa yönüne güçlü dalgalar gönderecek şekilde olduğunu anlatan Şenkaya, şunları kaydetti:"Sındırgı'daki sarsıntıların çevre illerde hissedilmesinin diğer temel nedeni ise Bursa ve çevresinde alüvyon zeminin bulunmasıdır. Bursa'daki zemin kendisine gelen deprem dalgalarını büyüterek bize yansıttığı için Sındırgı ve çevresinde olan depremleri hissetmemize neden oluyor. Sındırgı'daki depremler yüzeyde veya yüzeye yakın olduğu için yüzey dalgaları büyüyerek bize yansıyor. Bu yüzden 4 ve üzeri depremleri hissedebilir duruma geliyoruz."Doç. Dr. Şenkaya, sarsıntıların devam edebileceğini ancak endişe edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/marmarada-deprem-senaryosu-degisiyor-mu-prof-dr-osman-bektastan-dikkat-ceken-aciklama-1099650361.html

türki̇ye

bursa

sındırgı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, sındırgı, deprem, fay hattı, bariyer