https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/marmarada-deprem-senaryosu-degisiyor-mu-prof-dr-osman-bektastan-dikkat-ceken-aciklama-1099650361.html

Marmara’da deprem senaryosu değişiyor mu? Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklama

Marmara’da deprem senaryosu değişiyor mu? Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklama

Sputnik Türkiye

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki bazı fay segmentlerinde “fay valfi”nin açık olduğunu belirterek, yer altından yükselen sıcak su... 25.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-25T11:50+0300

2025-09-25T11:50+0300

2025-09-25T11:50+0300

türki̇ye

deprem

marmara depremi

marmara denizi

osman bektaş

tekirdağ

büyükçekmece

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099561616_0:200:2836:1795_1920x0_80_0_0_05fc5131502e8289f7419c99d5fd0b6c.jpg

Sosyal medyada sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez Marmara’daki deprem riski ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bektaş, “Marmara’da fay valfi açıktır” diyerek, bölgedeki bazı yer altı hareketlerinin büyük depremleri engelleyebileceğine dikkat çekti.Bektaş’a göre bu durum, büyük bir depremin oluşması için gerekli olan yüksek gerilimin birikmesini engelliyor.Sıcak su ve metan gazı çıkışlarıProf. Bektaş, özellikle Tekirdağ-Orta Marmara ve Çınarcık Çukurları’nda gözlemlenen sıcak su ve metan gazı çıkışlarının, fay valfinin açık olduğunu gösterdiğini belirtti. Bu durumun, Marmara Fayı’nın bazı segmentlerinde büyük deprem üretme potansiyelini azaltabileceğini vurguladı.'Kumburgaz Fayı yeterli gerilim biriktiremiyor'Bektaş, Kumburgaz Fayı üzerinde durarak buradaki segmentin yeterli gerilim biriktiremediğini ifade etti. Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin de bu segmentte büyük bir kırılmanın olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.Bektaş, son olarak 1935, 1963 ve 2025 depremlerinin de “açık fay valfi” tezini doğruladığını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/dolandiricilar-dublor-bile-kullaniyor-eviniz-sizden-habersiz-satilabilir-tapunuzu-kilitleyin-1099649558.html

türki̇ye

marmara denizi

tekirdağ

büyükçekmece

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, marmara depremi, marmara denizi, osman bektaş, tekirdağ, büyükçekmece