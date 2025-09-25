Türkiye
SON DAKİKA | Beyaz Saray'da kritik görüşme: Erdoğan–Trump bir araya geldi
ABD'li kahve devi yüzlerce mağazasını kapatıyor: Binlerce çalışan işten çıkarılıyor
Sputnik Türkiye
Kuzey Amerika’nın en büyük kahve zincirlerinden birinin, satışlardaki düşüş ve maliyet baskısı nedeniyle büyük bir yeniden yapılanmaya gideceği aktarıldı... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD'li kahve devi yüzlerce mağazasını kapatıyor: Binlerce çalışan işten çıkarılıyor

Kuzey Amerika’nın en büyük kahve zincirlerinden birinin, satışlardaki düşüş ve maliyet baskısı nedeniyle büyük bir yeniden yapılanmaya gideceği aktarıldı. Yüzlerce şubenin kapanacağı, binlerce kişinin işten çıkarılacağı dile getirildi.
ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, yaptığı açıklamada Kuzey Amerika’daki yüzlerce şubesini bu ay kapatacağını duyurdu.
Şirket, kapanacak mağazaların 'müşteri beklentilerini karşılamayan veya finansal olarak sürdürülemez hale gelen' lokasyonlar olduğunu bildirdi. CEO Brian Niccol, çalışanlara gönderdiği mektupta, “Bu karar kolay alınmadı ama şirketi daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli” dedi.

Binlerce kişi işten çıkarılacak

Mağaza kapanışlarının yanı sıra, merkez ofiste yaklaşık 900 çalışanın daha işine son verileceği açıklandı. Bu sayı, şubat ayında yapılan bin kişilik işten çıkarmaların üzerine ekleniyor. Etkilenen personele kıdem tazminatı ve destek paketleri sunulacağı aktarıldı.
Şirket küçülmeye giderken aynı zamanda yeniden yapılanma planını devreye sokuyor. Binden fazla mağazaya yeni renkler, rahat oturma alanları ve yeni bir menü getirmeyi planlayan yönetim, bu yeniliklerle şirketin bu sene kaybettiği değeri tekrar kazanmasını umuyor.

Yeni yönetimin zor yılı

Brian Niccol bir yıl önce markayı toparlama umuduyla CEO’luk koltuğuna oturmuştu. Ancak satışlar beklenen ivmeyi yakalayamadı, hisseler son bir yılda yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti. Yönetim, bu değişikliklerin şirketi yeniden büyüme yoluna sokmasını umuyor.
