ABD’li kahve devi yüzlerce mağazasını kapatıyor: Binlerce çalışan işten çıkarılıyor

Kuzey Amerika’nın en büyük kahve zincirlerinden birinin, satışlardaki düşüş ve maliyet baskısı nedeniyle büyük bir yeniden yapılanmaya gideceği aktarıldı... 25.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, yaptığı açıklamada Kuzey Amerika’daki yüzlerce şubesini bu ay kapatacağını duyurdu. Şirket, kapanacak mağazaların 'müşteri beklentilerini karşılamayan veya finansal olarak sürdürülemez hale gelen' lokasyonlar olduğunu bildirdi. CEO Brian Niccol, çalışanlara gönderdiği mektupta, “Bu karar kolay alınmadı ama şirketi daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli” dedi.Binlerce kişi işten çıkarılacak Mağaza kapanışlarının yanı sıra, merkez ofiste yaklaşık 900 çalışanın daha işine son verileceği açıklandı. Bu sayı, şubat ayında yapılan bin kişilik işten çıkarmaların üzerine ekleniyor. Etkilenen personele kıdem tazminatı ve destek paketleri sunulacağı aktarıldı.Şirket küçülmeye giderken aynı zamanda yeniden yapılanma planını devreye sokuyor. Binden fazla mağazaya yeni renkler, rahat oturma alanları ve yeni bir menü getirmeyi planlayan yönetim, bu yeniliklerle şirketin bu sene kaybettiği değeri tekrar kazanmasını umuyor.Yeni yönetimin zor yılı Brian Niccol bir yıl önce markayı toparlama umuduyla CEO’luk koltuğuna oturmuştu. Ancak satışlar beklenen ivmeyi yakalayamadı, hisseler son bir yılda yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti. Yönetim, bu değişikliklerin şirketi yeniden büyüme yoluna sokmasını umuyor.

