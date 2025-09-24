https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/trump-gundeme-getirerek-uyarmisti-harvardli-bilim-insanlari-onayladi-hamileyken-agri-kesici-almak-1099632417.html
Trump gündeme getirerek uyarmıştı, Harvardlı bilim insanları onayladı: Hamileyken ağrı kesici almak otizme yol açıyor
Trump gündeme getirerek uyarmıştı, Harvardlı bilim insanları onayladı: Hamileyken ağrı kesici almak otizme yol açıyor
Sputnik Türkiye
Harvard ve Mount Sinai öncülüğünde yapılan araştırma, hamilelikte parasetamol (acetaminophen/Tylenol) kullanımının çocuklarda otizm ve DEHB (dikkat eksikliği... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T14:10+0300
2025-09-24T14:10+0300
2025-09-24T14:10+0300
abd
sağlik
amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)
parasetamol
ağrı kesici
ağrı kesici
trump gümrük vergileri listesi
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/12/1052848063_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1125f387e43f9cf3f31c9fb0a2a96410.jpg
BMC Environmental Health dergisinde yayımlanan çalışmada, 46 farklı araştırmanın sonuçları incelendi. Elde edilen veriler, hamilelikte parasetamol kullanımının çocuklarda nörogelişimsel bozukluklara (NDD) yol açabileceğine dair güçlü kanıtlar ortaya koydu.Otizm ve DEHB riski öne çıkıyorAraştırmada, özellikle uzun süreli parasetamol kullanımında otizm spektrum bozukluğu ve DEHB riskinin arttığı belirtildi. Uzmanlar, hamilelikte ateş ve ağrı tedavisinin önemine vurgu yaparken, ilacın “en düşük etkili doz” ve “en kısa süre” kuralıyla, mutlaka hekim gözetiminde kullanılmasını tavsiye ediyor.FDA’dan doktorlara uyarıEylül ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), klinisyenlere yönelik bir mektup yayımlayarak hamilelikte parasetamol kullanımında dikkatli olunmasını istedi. FDA, ilacın ateş ve ağrıyı kontrol etmedeki önemini kabul ederken, uzun süreli kullanımın fetüs üzerinde risk oluşturabileceğini bildirdi.Uzmanlardan ‘dikkatli kullanım’ çağrısıÇalışmanın kıdemli yazarı Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Fakültesi Dekanı Andrea Baccarelli, sonuçların kesin bir nedensellik kanıtlamadığını ancak önemli bir ilişkiyi ortaya koyduğunu söyledi. Baccarelli, “Özellikle 4 hafta ve üzeri kullanımda risk artıyor. Bu nedenle dikkatli kullanım şart” dedi.Gelecek araştırmalar bekleniyorBilim insanları, mevcut bulguların ihtiyatlı olunması gerektiğini gösterdiğini ancak daha kapsamlı araştırmalarla neden-sonuç ilişkisinin netleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Çalışma; Mount Sinai Tıp Fakültesi, UCLA, Massachusetts Lowell Üniversitesi ve Harvard işbirliğiyle yürütüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/ulkesindeki-dev-ilac-sirketlerine-savas-acan-abd-baskani-trump-hamileyken-agri-kesici-kullanmak-1099594904.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/12/1052848063_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5e455d028790465705c130712d8e44d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), parasetamol , ağrı kesici, ağrı kesici, trump gümrük vergileri listesi, donald trump
abd, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), parasetamol , ağrı kesici, ağrı kesici, trump gümrük vergileri listesi, donald trump
Trump gündeme getirerek uyarmıştı, Harvardlı bilim insanları onayladı: Hamileyken ağrı kesici almak otizme yol açıyor
Harvard ve Mount Sinai öncülüğünde yapılan araştırma, hamilelikte parasetamol (acetaminophen/Tylenol) kullanımının çocuklarda otizm ve DEHB (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) riskini artırabileceğine dair kanıtlar sundu. FDA, ilacın yalnızca en düşük dozda ve en kısa süreyle kullanılmasını önerdi.
BMC Environmental Health dergisinde yayımlanan çalışmada, 46 farklı araştırmanın sonuçları incelendi. Elde edilen veriler, hamilelikte parasetamol kullanımının çocuklarda nörogelişimsel bozukluklara (NDD) yol açabileceğine dair güçlü kanıtlar ortaya koydu.
Otizm ve DEHB riski öne çıkıyor
Araştırmada, özellikle uzun süreli parasetamol kullanımında otizm spektrum bozukluğu ve DEHB riskinin arttığı belirtildi. Uzmanlar, hamilelikte ateş ve ağrı tedavisinin önemine vurgu yaparken, ilacın “en düşük etkili doz” ve “en kısa süre” kuralıyla, mutlaka hekim gözetiminde kullanılmasını tavsiye ediyor.
Eylül ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), klinisyenlere yönelik bir mektup yayımlayarak hamilelikte parasetamol kullanımında dikkatli olunmasını istedi. FDA, ilacın ateş ve ağrıyı kontrol etmedeki önemini kabul ederken, uzun süreli kullanımın fetüs üzerinde risk oluşturabileceğini bildirdi.
Uzmanlardan ‘dikkatli kullanım’ çağrısı
Çalışmanın kıdemli yazarı Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Fakültesi Dekanı Andrea Baccarelli, sonuçların kesin bir nedensellik kanıtlamadığını ancak önemli bir ilişkiyi ortaya koyduğunu söyledi. Baccarelli, “Özellikle 4 hafta ve üzeri kullanımda risk artıyor. Bu nedenle dikkatli kullanım şart” dedi.
Gelecek araştırmalar bekleniyor
Bilim
insanları, mevcut bulguların ihtiyatlı olunması gerektiğini gösterdiğini ancak daha kapsamlı araştırmalarla neden-sonuç ilişkisinin netleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Çalışma; Mount Sinai Tıp Fakültesi, UCLA, Massachusetts Lowell Üniversitesi
ve Harvard
işbirliğiyle yürütüldü.