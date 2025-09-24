https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/trump-gundeme-getirerek-uyarmisti-harvardli-bilim-insanlari-onayladi-hamileyken-agri-kesici-almak-1099632417.html

Trump gündeme getirerek uyarmıştı, Harvardlı bilim insanları onayladı: Hamileyken ağrı kesici almak otizme yol açıyor

Harvard ve Mount Sinai öncülüğünde yapılan araştırma, hamilelikte parasetamol (acetaminophen/Tylenol) kullanımının çocuklarda otizm ve DEHB (dikkat eksikliği...

BMC Environmental Health dergisinde yayımlanan çalışmada, 46 farklı araştırmanın sonuçları incelendi. Elde edilen veriler, hamilelikte parasetamol kullanımının çocuklarda nörogelişimsel bozukluklara (NDD) yol açabileceğine dair güçlü kanıtlar ortaya koydu.Otizm ve DEHB riski öne çıkıyorAraştırmada, özellikle uzun süreli parasetamol kullanımında otizm spektrum bozukluğu ve DEHB riskinin arttığı belirtildi. Uzmanlar, hamilelikte ateş ve ağrı tedavisinin önemine vurgu yaparken, ilacın “en düşük etkili doz” ve “en kısa süre” kuralıyla, mutlaka hekim gözetiminde kullanılmasını tavsiye ediyor.FDA’dan doktorlara uyarıEylül ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), klinisyenlere yönelik bir mektup yayımlayarak hamilelikte parasetamol kullanımında dikkatli olunmasını istedi. FDA, ilacın ateş ve ağrıyı kontrol etmedeki önemini kabul ederken, uzun süreli kullanımın fetüs üzerinde risk oluşturabileceğini bildirdi.Uzmanlardan ‘dikkatli kullanım’ çağrısıÇalışmanın kıdemli yazarı Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Fakültesi Dekanı Andrea Baccarelli, sonuçların kesin bir nedensellik kanıtlamadığını ancak önemli bir ilişkiyi ortaya koyduğunu söyledi. Baccarelli, “Özellikle 4 hafta ve üzeri kullanımda risk artıyor. Bu nedenle dikkatli kullanım şart” dedi.Gelecek araştırmalar bekleniyorBilim insanları, mevcut bulguların ihtiyatlı olunması gerektiğini gösterdiğini ancak daha kapsamlı araştırmalarla neden-sonuç ilişkisinin netleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Çalışma; Mount Sinai Tıp Fakültesi, UCLA, Massachusetts Lowell Üniversitesi ve Harvard işbirliğiyle yürütüldü.

