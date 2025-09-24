Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/mahkemeden-chpnin-istanbul-il-kongresi-icin-karar-yazi-gonderildi-1099627480.html
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi için karar: Yazı gönderildi
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi için karar: Yazı gönderildi
Sputnik Türkiye
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin çalışmaları için durdurma kararı verdi. Mahkeme, kongrenin durdurulması için valilik ve... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T11:17+0300
2025-09-24T11:37+0300
türki̇ye
i̇stanbul
chp
il
kongre
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097719796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d2b237184d3337ffe96183ca54e9762.jpg
CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasına ilişkin yazısını İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderdi.Mahkeme, davacı Özlem Erkan ile CHP Genel Merkezi ve bazı parti yöneticileri arasında süren “genel kurul kararlarının iptali” davasını hatırlattı.'Mahkeme kararımıza aykırıdır, çalışmalar durdurulmalıdır'Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:"6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Henüz istinaf süreci başlamamıştır ve karar güncel, geçerlidir. 24 Eylül’de yapılacak kongre mahkeme kararımıza aykırıdır, çalışmalar durdurulmalıdır."Daha önce seçim çalışmaları da durdurulmuştuMahkeme, 14 Temmuz 2025’te CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun başlattığı 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında, İstanbul İl Örgütü’ne ait ilçe ve il kongrelerinin seçim çalışmalarını da tedbiren durdurma kararı almıştı.8 Ekim 2023’te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ndeki kararların hükümlerinin durdurulması talebi ise reddedilmişti.Tek aday Özgür ÇelikBeşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde bugün yapılması planlanan kongrede tek adayın Özgür Çelik olduğu açıklandı. 11.00’de başlaması öngörülen kongre için kültür merkezinin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/prof-dr-ahmet-ercandan-deprem-uyarisi-bir-an-once-tasinin-1099626687.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097719796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44e3d58b8690e85405a1fa621ea7c350.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, chp, il, kongre
i̇stanbul, chp, il, kongre

Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi için karar: Yazı gönderildi

11:17 24.09.2025 (güncellendi: 11:37 24.09.2025)
© AA / Özge Elif KızılCHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© AA / Özge Elif Kızıl
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin çalışmaları için durdurma kararı verdi. Mahkeme, kongrenin durdurulması için valilik ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi.
CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasına ilişkin yazısını İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderdi.

Mahkeme, davacı Özlem Erkan ile CHP Genel Merkezi ve bazı parti yöneticileri arasında süren “genel kurul kararlarının iptali” davasını hatırlattı.

'Mahkeme kararımıza aykırıdır, çalışmalar durdurulmalıdır'

Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:
"6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Henüz istinaf süreci başlamamıştır ve karar güncel, geçerlidir. 24 Eylül’de yapılacak kongre mahkeme kararımıza aykırıdır, çalışmalar durdurulmalıdır."

Daha önce seçim çalışmaları da durdurulmuştu

Mahkeme, 14 Temmuz 2025’te CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun başlattığı 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında, İstanbul İl Örgütü’ne ait ilçe ve il kongrelerinin seçim çalışmalarını da tedbiren durdurma kararı almıştı.
8 Ekim 2023’te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ndeki kararların hükümlerinin durdurulması talebi ise reddedilmişti.

Tek aday Özgür Çelik

Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde bugün yapılması planlanan kongrede tek adayın Özgür Çelik olduğu açıklandı. 11.00’de başlaması öngörülen kongre için kültür merkezinin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı: 'Bir an önce taşının'
10:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала