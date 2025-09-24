https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/mahkemeden-chpnin-istanbul-il-kongresi-icin-karar-yazi-gonderildi-1099627480.html
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi için karar: Yazı gönderildi
2025-09-24T11:17+0300
2025-09-24T11:17+0300
2025-09-24T11:37+0300
11:17 24.09.2025 (güncellendi: 11:37 24.09.2025)
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin çalışmaları için durdurma kararı verdi. Mahkeme, kongrenin durdurulması için valilik ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi.
CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasına ilişkin yazısını İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderdi.
Mahkeme, davacı Özlem Erkan ile CHP Genel Merkezi ve bazı parti yöneticileri arasında süren “genel kurul kararlarının iptali” davasını hatırlattı.
'Mahkeme kararımıza aykırıdır, çalışmalar durdurulmalıdır'
Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:
"6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Henüz istinaf süreci başlamamıştır ve karar güncel, geçerlidir. 24 Eylül’de yapılacak kongre mahkeme kararımıza aykırıdır, çalışmalar durdurulmalıdır."
Daha önce seçim çalışmaları da durdurulmuştu
Mahkeme, 14 Temmuz 2025’te CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun başlattığı 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında, İstanbul İl Örgütü’ne ait ilçe ve il kongrelerinin seçim çalışmalarını da tedbiren durdurma kararı almıştı.
8 Ekim 2023’te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ndeki kararların hükümlerinin durdurulması talebi ise reddedilmişti.
Tek aday Özgür Çelik

Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde bugün yapılması planlanan kongrede tek adayın Özgür Çelik olduğu açıklandı. 11.00'de başlaması öngörülen kongre için kültür merkezinin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.